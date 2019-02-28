كلوب بعد اكتساح واتفورد: نريد اللعب بتلك الطريقة كل مرة.. وصلاح كان استثنائيا

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالأداء الذي قدمه لاعبيه في انتصارهم على واتفورد يوم الأربعاء بخمسة أهداف مقابل لا شيء في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب عقب المباراة قائلا: "أنا سعيد للغاية هذا الأداء الذي كنت أريده".

وتابع "انتصرنا 5-0 والكل كان يلعب جيدا والمدافعون كانوا رائعين والحارس كذلك، كل شيء كان استثنائيا من التوغل للعمق".

وأردف "كانت مباراة رائعة أنا سعيد للغاية لكل اللاعبين".

وأكمل المدرب الألماني حديثه "نريد أن نلعب هكذا كل يوم، هذا يحدث أحيانا وأحيانا أخرى لا يحدث، ولكن اليوم كنا جيدين وكان بمثابة مثال على كيفية الأداء الذي نقدمه وعلينا أن نحاول تكرار الأمر مرة أخرى".

وبسؤاله عن رأيه في أداء محمد صلاح خلال المباراة رغم عدم تسجيله أي هدف قال: "كان استثنائيا لم يستطع لاعبو واتفورد الدفاع أمامه".

وأتم كلوب "الأجنحة كانت تلعب بشكل جيد ولاعبو الوسط كانوا مميزين والنتيجة كانت مستحقة تماما".

وواصل ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

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