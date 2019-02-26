بالفيديو – جيلبرتو يتحدث عن أبرز صفات غالي ومتعب ووائل جمعة
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 22:14
كتب : أحمد الخولي
تحدث سيباستياو جيلبرتو الظهير الأيسر السابق للأهلي عن أبرز صفات زملائه في الفريق الأحمر حسام غالي وعماد متعب ووائل جمعة.
ونشرت صفحة "إيليفين 11" الرياضية فيديو لتصريحات اللاعب الأنجولي السابق.
وتحدث جيلبرتو قائلا: "وائل جمعة لاعب قوي جدا ولا يضحك كثيرا لأنه يكون في قمة تركيزه في المران".
وأضاف "أنا أحب جمعة كثيرا بسبب التزامه الكبير".
وعن متعب قال جيلبرتو ضاحكا: "هو شخص هادئ جدا مع نهاية المران يركض سريعا".
وأتم جيلبرتو حديثه عن غالي "هو لاعب وسط مترم للغاية وأحبه كثيرا وساعدني مع قدومي للأهلي بشكل كبير قبل رحيله وانتقاله إلى فينورد".
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