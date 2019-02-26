صور – رامي صبري يحرس مرمى إنبي أمام المصري.. وإسلام عيسى يسجل هدفا جميلا

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 19:19

كتب : FilGoal

رامي صبري - إنبي

حصل عمرو حسام حارس مرمى إنبي على طرد عقب تدخله بقوة على لاعب المصري أوستين أموتو وهنا كانت الأزمة للفريق البترولي.

ففريق المدرب علي ماهر أجرى الثلاثة تبديلات واضطر رامي صبري مدافع الفريق للعب كحارس مرمى.

وكان المصري حصل على ركلة حرة مباشرة قبل طرد عمرو حسام وارتقى إسلام عيسى لتسديد الكرة.

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وبالفعل نجح إسلام عيسى في تسديد الكرة بشكل جيد بيمناه لتسكن شباك رامي صبري.

ولم يكتف رامي صبري بذلك بل ذهب لمنطقة جزاء المصري أثناء حصول فريقه على ركلة حرة من أجل محاولة تقليص الفارق.

ولكن دفاع المصري نجح في تشتيت الكرة وركض رامي صبري مسرعا للخلف للحاق بالكرة قبل أن تسكن مرماه.

وفاز المصري على إنبي بثلاثة أهداف لهدف في ملعب الجيش بالسويس في إطار الجولة 24 من الدوري المصري.

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