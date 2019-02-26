قال عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي إنه لم يتوقع الانضمام لقائمة منتخب مصر في معسكر شهر مارس المقبل وذلك بسبب محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول.

وتحدث عبد الرحمن مجدي لـFilGoal.com قائلا: "انضمامي لمنتخب مصر مفاجأة سعيدة لم تكن متوقعة".

وبسؤاله عن السبب قال: "لأنني ألعب في ذات مركز محمد صلاح".

قبل أن يستدرك لاعب الدراويش "لكن رغم ذلك فإن وجودي ليس صدفة بل بسبب اجتهادي مع الفريق".

وشدد عبد الرحمن مجدي "سأعمل جاهدا للحفاظ على مكاني في منتخب مصر من خلال أدائي مع الإسماعيلي أو في تدريبات المنتخب أو حال مشاركتي".

وأتم "اللعب لمنتخب مصر هو حلم يراود أي لاعب وأشكر الجهاز الفني للإسماعيلي على مساعدتي في تحقيق ذلك الحلم".

وشارك عبد الرحمن مجدي مع الإسماعيلي خلال الموسم الجاري في 27 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين الأولى ستكون أمام النيجر في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 والثانية ستكون ودية أمام نيجيريا.

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