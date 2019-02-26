رسميا - خالد جلال يعتذر عن عدم إكمال مسيرته مع الشعلة السعودي

أعلن نادي الشعلة السعودي، عن رحيل مدربه المصري خالد جلال عن تدريب الفريق الأول.

الشعلة ذكَر في بيان رسمي أن جلال "اعتذر عن مواصلة تدريب الفريق"، لتكون مباراة هجر مساء اليوم هي الأخيرة له.

البيان ذكر "تقدُم إدارة النادي كل الشكر والتقدير للكابتن (خالد) على ما قدمه طوال فترة تدريبه للفريق، متمنين له دوام التوفيق والنجاح".

لاحقا أعلنت إدارة الشعلة التعاقد مع التونسي أحمد العجلاني كمدير فني بديل لـ خالد جلال، حتى نهاية الموسم الحالي.

الشعلة تعادل مع هجر بنتيجة 1-1 اليوم الثلاثاء، لتكون المباراة الأخيرة لـ جلال قبل رحيله عن الفريق السعودي.

جلال تولى تدريب الشعلة في نوفمبر الماضي خلفا لـ مؤمن سليمان وقتما احتل الفريق المركز 12 في المسابقة.

الشعلة يحتل حاليا المركز 20 –الأخير- في دوري القسم الثاني السعودي، إذ لم يحقق أي فوز في مبارياته العشر الأخيرة.

الفريق ودّع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين في يناير الماضي، بعد هزيمته 0-1 أمام الباطن بدور الـ32 من المسابقة.

جلال تولى تدريب الزمالك لفترة قصيرة في نهاية الموسم الماضي، وقاده لتحقيق كأس مصر 2018 على حساب سموحة بركلات الجزاء الترجيحية، كما قاد الزمالك للفوز على الأهلي في مسابقة الدوري لأول مرة منذ عام 2007.