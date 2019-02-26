قال إسلام جابر لاعب الداخلية والمنضم لقائمة منتخب مصر إن استدعائه لمعسكر شهر مارس هو بمثابة خطوة لتواجده في كأس أمم إفريقيا 2019 رفقة الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين الأولى ستكون أمام النيجر في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 والثانية ستكون ودية أمام نيجيريا.

وتحدث إسلام جابر لـFilGoal.com قائلا: "سعيد بانضمامي لمنتخب مصر مجددا فهو دليل على الجهد الذي أبذله رفقة الداخلية".

وواصل "الانضمام للمنتخب هو بمثابة خطوة للتواجد رفقة الفراعنة في كأس أمم إفريقيا".

قبل أن يستدرك "لكن الفترة المقبلة سيكون هناك ضغط كبير علي لأثبت جدارتي بالانضمام للمنتخب وسأقاتل من أجل إثبات ذلك الأمر".

وتحدث إسلام جابر عن مدربه في الداخلية علاء عبد العال قائلا: "له دور كبير مع كل اللاعبين في الفريق وهو سبب رئيسي في انضمامي للمنتخب".

وأتم "أشكره كثيرا على كل ما يفعله معي ومساعدتي على الانضمام للمنتخب".

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