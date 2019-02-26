بالفيديو – هدف ربما لم تشاهده.. عندما هز حسام حسن اليونان بخلفية مزدوجة رائعة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 19:46

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن - باوك

في موسم 1990-1991 كان حسام حسن على موعد مع لقاء صعب حينما قاد فريقه باوك لمواجهة باناثينايكوس في الدوري.

انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله لكن يظل الهدف الذي سجله حسام حسن رائعا للغاية.

حصل باوك على ركلة حرة أمام منطقة جزاء باناثينايكوس ومررها لاعب الأول إلى حسام حسن داخل منطقة الجزاء.

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وحول قائد منتخب مصر السابق الكرة بركلة خلفية مزدوجة رائعة لتسكن شباك باناثينايكوس.

وفي نهاية ذلك الموسم فاز باناثينايكوس بلقب الدوري أما باوك حل في المركز الرابع وتأهل للمشاركة في كأس الاتحاد الأوروربي.

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حسام حسن باوك

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