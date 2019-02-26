هدفان مثيران للجدل وآخر كوميدي وطرد.. المصري يعبر إنبي بثلاثية ويصعد للمربع الذهبي

هدفان مثيران للجدل وهدف آخر كوميدي بسبب طرد الحارس. المصري يعبر إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 24 من الدوري المصري.

أهداف اللقاء سجلها محمود وادي في الدقيقة 13 وعماد فتحي في الدقيقة 47، وأوستن أموتو في الدقيقة 74، وإسلام عيسى بالدقيقة 84.

هدف اللقاء الأول سجله الفلسطيني وادي في الدقيقة 13 من رأسية إثر كرة عرضية من الناحية اليسرى ليتقدم الفريق البورسعيدي.

وفي الشوط الثاني نجح عماد فتحي في إدراك التعادل للفريق البترولي مستغلا كرة عرضية أرضية ليسدد من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

هدف أثار الجدل إذ أظهرت الإعادة شكوك حول أن فتحي كان في وضعية تسلل أثناء التسجيل.

والرد من المصري كان مثيرا للجدل كذلك. تدخل من قبل أوستن أموتو على الحارس عمرو حسام ولكن الحكم احتسب الهدف بشكل طبيعي وسط اعتراضات من لاعبي إنبي.

الدقيقة 83 شهدت طرد حارس إنبي عمرو حسام بعد تدخل قوي على أوستن من خارج منطقة الجزاء، وإنبي كان قد أجرى التبديلات الثلاث.

حينها اضطر المدافع رامي صبري للوقوف في المرمى بدلا من الحارس. والركلة الحرة سددها إسلام عيسى في الشباك مباشرة بعد فشل صبري في التصدي لها، ليصبح التقدم بثلاثية.

الإثارة لم تتوقف، ومع الدقيقة 91 وأثناء هجمة مرتدة للمصري ألقى أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق البترولي كرة في أرض الملعب ليطرده الحكم محمود عاشور.

انتصار رفع رصيد المصري إلى 35 نقطة مرتقيا للمركز الرابع بفارق الأهداف عن مصر للمقاصة، فيما توقف رصيد إنبي عند 21 نقطة في المركز الـ16.

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