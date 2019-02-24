آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا

تبادل تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، ومحمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي، الهجوم عبر فيسبوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

آل الشيخ نشر عبر فيسبوك بعد عودته لتملك أسهم النادي صورا لمجلس إدارة الأهلي، وكتب في منشورين: "إن شاء الله ستتخذوا القرار الصحيح وتلعبوا يوم ٢٨ مباراة الكأس، ما شاء الله هل كان هذا عيد ميلاد أحدكم؟ أم فرحانين بعودتي بسلام؟".

وفي المنشور التالي كتب "بما أنني رئيسكم الشرفي الذي لم تقبل استقالته حتى الآن، أنصحكم بالالتزام بقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم المحترمة بما فيه مصلحة النادي. أنصحكم حتى لا تقولون إني أتدخل، هذه مجرد نصيحة...وشكرا".

وفي المقابل، نشر محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي تدوينة بدت وأنها رد على آل الشيخ.

وكتب الجارحي عبر فيسبوك "رئيسكم! نحن في حالة إنعقاد دائم، وعندما نتخذ قرارا لا نرجع فيه".

ماذا حدث؟

اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، أكد فيه تمسك الإدارة بقرارالسابق في اجتماعه الطاري بتاريخ 9-2-2019 ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية). (طالع التفاصيل)

ليرد اتحاد الكرة ببيان يؤكد خلاله على ضرورة التزام الأندية بالمشاركات في المسابقات المصرية من أجل تجديد تراخيص المشاركة في بطولات إفريقيا. (طالع التفاصيل)

مصدر مسؤول من الأهلي رد على بيان اتحاد الكرة، مشيرا إلى " "الأهلي لم ينسحب من الكأس ولم يذكر في بيانه مبدأ الانسحاب وحتى إذا لم يشارك أمام بيراميدز في الكأس فإن الفريق بالفعل لعب في الكأس وتخطى الترسانة في دور الـ32 واتحاد الكرة هو الذي لم يلتزم بالجدول الذي وضعه مسبقا". (طالع التفاصيل)

مجلس إدارة نادي بيراميدز أصدر بدوره بيانا رسميا يوم الجمعة أعلن من خلاله تمسكه بإقامة مباراة الكأس في موعدها.

بيان جديد صدر عن بيراميدز يوم السبت ينص على رسالة إلى الأهلي بـ"ننتظركم". (طالع التفاصيل)

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