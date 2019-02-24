بيان رسمي – بيراميدز يعلن عودة تركي آل الشيخ كمالك للنادي

أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي عودة تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم من جديد كمالك للنادي وذلك "نظرا للمطالبات الكبيرة من سالم الشامسي واللاعبين والجهاز الفني".

وأصدر بيراميدز بيانا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف من خلاله "قرر تركي آل الشيخ إعادة الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات".

وجاء قرار تركي آل الشيخ بالعودة من جديد كمالك للنادي بسبب "المطالبات الكبيرة من سالم الشامسي واللاعبين والجهاز الفني وبقية منسوبي النادي والعديد من الرياضيين والإعلاميين والشخصيات الاعتبارية الرياضية التي توجهت لـ تركي آل الشيخ عقب إعلانه نقل ملكية النادي بالعدول عن قرار وإلحاحها المستمر طوال الساعات الماضية".

"ولما لهذه الشخصيات من مكانة وتقدير واعتزاز لدى تركي آل الشيخ وما أبدته من إصرار واهتمام وحرص لثنيه عن قراره الذي كان قد اتخذه عن قناعة والتزام".

"إلا أنه تقديرا لكل هذه المطالبات ونزولا عند رغبة المحبين فقد قرر تركي آل الشيخ إعادة الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز".

وأختتم بيراميدز بيانه بـ"سيتحمل تركي آل الشيخ شخصيا كل ذلك احتراما وتقديرا لهذه الشخصيات الاعتبارية الرياضية ولسعادة الأستاذ سالم الشامسي ولكل لاعبي ومنسوبي النادي وجمهوره العزيز متمنيا للجميع التوفيق".

ماذا حدث؟

نادي بيراميدز أعلن في الساعات الأولى من يوم الجمعة انتقال ملكيته من تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم إلى سالم سعيد الشامسي المستثمر الإماراتي. (طالع التفاصيل)

بعدها وجه تركي آل الشيخ التحية لكل من تعامل معهم خلال فترة تواجده في مصر.

وأخص آل الشيخ بعض الأسماء بالذكر منهم العديد من الأسماء الرياضية، هم رئيس نادي الزمالك ونجليه، وحسام البدري رئيس نادي بيراميدز، وأحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، وحسام وإبراهيم حسن مدربا الفريق السابقين، وهادي خشبة، ومحمد العاصي، وخالد الغندور وأحمد حسام "ميدو"، وأحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم بيراميدز، والإعلامي إبراهيم فايق، ورضا عبد العال المحلل الكروي، والإعلامي مدحت شلبي، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد كامل رئيس شركة برزنتيشن سبورتس. (طالع التفاصيل)

ومع وصول الساعة الحادية عشر مساءً يوم الجمعة، خرج مجموعة من لاعبي بيراميدز والجهاز الفني للمطالبة من تركي آل الشيخ بالاستمرار مع النادي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز فيديو يشهد تواجد عددا من لاعبي الفريق لتوجيه رسالة إلى تركي آل الشيخ مطالبين إياه بالبقاء كمالك للنادي. (طالع التفاصيل)

رسالة واحدة رددها كل من ظهر في الفيديو.. ""لقد جئنا هنا من أجلك ولن نُكمل من غيرك". (طالع التفاصيل)

وبعد ما يقرب من ساعة، أصدر بيراميدز بيانا رسميا يعلن عودة تركي آل الشيخ من جديد كمالك للنادي.

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