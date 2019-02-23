خاص ناجي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة عواد: نتمنى ألا تحرمه من المنتخب

السبت، 23 فبراير 2019 - 22:11

كتب : عاطف شادي

محمد عواد - الوحدة

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر تفاصيل إصابة محترفنا المصري محمد عواد خلال لقاء أحد والوحدة في الدوري السعودي.

وقال أحمد ناجي: "عواد يعاني من شد قوي في عضلة السمانة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "اللاعب وصل القاهرة اليوم السبت وسيخضع لفحص طبي جديد لتحديد مدة الغياب ومدى قوة الإصابة".

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وتابع "عواد يقدم أداءً جيدا للغاية في الدوري السعودي وصنفه العديد من النقاد بأنه أفضل حارس في الدوري. وجوده في المنتخب سيكون هاما للغاية".

وأكمل حديثه قائلا: "نتمنى ألا تحرم الإصابة عواد من التواجد في معسكر المنتخب المقبل خلال شهر مارس".

وأتم "عواد من الركائز الأساسية للمنتخب ويقدم أداءً مميزا للغاية. نتمنى أن تكون إصابته بسيطة ولكننا علينا انتظار نتائج الفحص الأخير الذي سيخضع له في القاهرة".

الوحدة تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" فاز على أحد برباعية مقابل هدف يوم الجمعة في الجولة الـ 21 من الدوري السعودي.

وشهدت المباراة خروج عوّاد مصابا في الشوط الثاني، بعد تدخُل من مواطنه أحمد جمعة، بعد 2062 دقيقة متتالية خاضها في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ شارك في كل مباريات ودقائق الوحدة.

الشوط الأول شهد افتتاح التسجيل لفريق الوحدة بواسطة عصام الجبالي في الدقيقة 29، قبل أن تأتي لقطة الدقيقة 35 والالتحام المصري الخالص في المباراة.

عوّاد كان في طريقه للإمساك بالكرة، عندما تدخّل عليه أحمد جمعة، لتُجرَح ذراع عواد، ويتحصل جمعة على بطاقة صفراء.

في الشوط الثاني تدخَل جمعة على عواد مجددا في الدقيقة 52، بعد أن قام عواد بمراوغته، وفشل حارس مرمى الإسماعيلي السابق في إكمال المباراة هذه المباراة، ليتم استبداله بـ عبد الله شملح الجدعاني.

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