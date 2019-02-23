بالفيديو – رسالة من لاعبي بيراميدز إلى تركي آل الشيخ: لن نُكمل بدونك

"جئنا من أجلك ولن نُكمل بدونك".. هكذا وجه عدد من لاعبي نادي بيراميدز رسالتهم إلى تركي آل الشيخ مالك النادي السابق.

وأعلن نادي بيراميدز في وقت سابق اليوم الجمعة انتقال ملكيته من تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم إلى سالم سعيد الشامسي المستثمر الإماراتي. (طالع التفاصيل)

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز فيديو يشهد تواجد عددا من لاعبي الفريق لتوجيه رسالة إلى تركي آل الشيخ مطالبين إياه بالبقاء كمالك للنادي.

رسالة إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ pic.twitter.com/iqWyQ1FCWx — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) February 23, 2019

وقال جون سيفوينتي مهاجم بيراميدز: "لقد جئنا هنا من أجلك ولن نُكمل من غيرك".

نفس الرسالة التي قالها أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

رسالة رددها كينو وعبد الله السعيد وعمر خربين وعمر جابر وكذلك محمد مجدي "أفشة" الذي أشار إلى "أنا أُحبك بشكل شخصي".

وظهر رامون دياز المدير الفني لـ بيراميدز في آخر المقطع، ليتحدث المُترجم قائلا: "المشروع جديد وممتاز ورأينا الطفرة في وقت قصير".

وأضاف "نتمنى من تركي آل الشيخ أن يعود ويتواجد معنا لاستكمال المشوار".

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