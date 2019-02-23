في بيان رسمي.. بيراميدز لـ الأهلي: ننتظركم

أكد بيراميدز في بيان نشره منذ قليل عبر حسابه في فيسبوك وتويتر انتظاره للأهلي في مواجهتهما يوم الخميس في الدور ثمن النهائي لكأس مصر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أجل لقاء الفريق في الدوري المصري الممتاز أمام الأهلي لتقام في 18 إبريل بدلا من 28 فبراير بعد طلب بيراميدز ذلك متحججا كيف يواجه الأخير في الدور الثاني من الدوري ولم يلعب الأهلي بعد لقاء القمة أمام الزمالك في الدور الأول من البطولة.

وبناء على ذلك قرر الاتحاد إقامة لقاء الأهلي وبيراميدز في الدور ثمن النهائي لكأس مصر في 28 فبراير. وينتظر حرس الحدود في الدور ربع النهائي مواجهة الفائز منهما.

ورحب بيراميدز بقرار اتحاد الكرة بينما رفضه الأهلي الذي تمسك بمواجهة الأول في الدوري وليس الكأس.

ويحتل بيراميدز وصافة الدوري المصري ورصيده 45 نقطة مثل الأهلي ثالث الترتيب لكن الأول خاض 3 لقاءات أكثر من الأخير. بينما يتصدر الزمالك البطولة ورصيده 52 نقطة.

وأعلن بيراميدز يوم الجمعة انتقال ملكية النادي إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وطلب بعض لاعبي الفريق من تركي آل الشيخ استمراره مع النادي وذلك عبر فيديو بثه الحساب الرسمي لبيراميدز.

رسالة إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ pic.twitter.com/iqWyQ1FCWx — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) February 23, 2019

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