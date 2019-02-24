كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري عدم وجود أي نية لتغيير موعد مواجهة الأهلي أمام بيراميدز في كأس مصر المقرر لها الـ 28 من شهر فبراير الجاري.

وقال المصدر: "مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر ستقام في موعدها".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لن يتم تغيير موعد لقاء الأهلي وبيراميدز. على الجميع الالتزام بالجدول المُعلن".

وتابع "نرغب في إنهاء مسابقة كأس مصر قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا، ومن هنا فلن يتم تغيير موعد أي مباراة في البطولة".

وأشار "من المهم للغاية إنهاء بطولة كأس مصر في أسرع وقت ومعرفة بطل المسابقة الذي سيشارك في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل. نرغب في معرفة ذلك قبل انطلاق أمم إفريقيا".

وأتم "مباراة الأهلي وبيراميدز هي الوحيدة المتبقية من دور الـ 16 ويجب أن تقام في أسرع وقت. لن يتغير موعدها".

ماذا حدث؟

اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، أكد فيه تمسك الإدارة بقرارالسابق في اجتماعه الطاري بتاريخ 9-2-2019 ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية). (طالع التفاصيل)

ليرد اتحاد الكرة ببيان يؤكد خلاله على ضرورة التزام الأندية بالمشاركات في المسابقات المصرية من أجل تجديد تراخيص المشاركة في بطولات إفريقيا. (طالع التفاصيل)

مصدر مسؤول من الأهلي رد على بيان اتحاد الكرة، مشيرا إلى " "الأهلي لم ينسحب من الكأس ولم يذكر في بيانه مبدأ الانسحاب وحتى إذا لم يشارك أمام بيراميدز في الكأس فإن الفريق بالفعل لعب في الكأس وتخطى الترسانة في دور الـ32 واتحاد الكرة هو الذي لم يلتزم بالجدول الذي وضعه مسبقا". (طالع التفاصيل)

مجلس إدارة نادي بيراميدز أصدر بدوره بيانا رسميا يوم الجمعة أعلن من خلاله تمسكه بإقامة مباراة الكأس في موعدها.

بيان جديد صُدر من بيراميدز يوم السبت ينص على رسالة إلى الأهلي بـ"ننتظركم". (طالع التفاصيل)

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