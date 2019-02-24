تركي آل الشيخ: لا أتوقع هروب فريق بحجم الأهلي من مواجهتنا.. سننتظرهم في الملعب

يتوقع تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم إقامة مواجهة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر في موعدها.

وقال تركي آل الشيخ: "أتوقع إقامة مواجهة الكأس في موعدها في الـ 28 من شهر فبراير الجاري".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة المحور "لا أتوقع هروب ناد بحجم الأهلي من المباراة. أتوقع إقامتها في موعدها".

وأكمل حديثه قائلا: "نحن جاهزون لمواجهة الأهلي ولا يوجد أي مشكلة ولا يوجد أي صراع".

وأشار "لاعبو بيراميدز سيتواجدون بشكل طبيعي يوم الخميس المقبل – 28 فبراير – في ملعب المباراة وسيجرون عمليات الإحماء في انتظار وصول الأهلي".

واستمر "لاعبو بيراميدز سينتظرون لمدة 5 دقائق وإذا جاء الأهلي، أهلا وسهلا سنلعب مباراة".

وأردف "وإذا لم يأت سيتم إلغاء المباراة وسنذهب نحن لدور الـ 8".

وعن الفارق بين الأهلي والزمالك، أشار تركي آل الشيخ "الزمالك يلعب ضدك في الملعب، غيره يلعب خارج الملعب لأنك تتغلب عليه في الملعب".

ماذا حدث؟

اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، أكد فيه تمسك الإدارة بقرارالسابق في اجتماعه الطاري بتاريخ 9-2-2019 ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية). (طالع التفاصيل)

ليرد اتحاد الكرة ببيان يؤكد خلاله على ضرورة التزام الأندية بالمشاركات في المسابقات المصرية من أجل تجديد تراخيص المشاركة في بطولات إفريقيا. (طالع التفاصيل)

مصدر مسؤول من الأهلي رد على بيان اتحاد الكرة، مشيرا إلى " "الأهلي لم ينسحب من الكأس ولم يذكر في بيانه مبدأ الانسحاب وحتى إذا لم يشارك أمام بيراميدز في الكأس فإن الفريق بالفعل لعب في الكأس وتخطى الترسانة في دور الـ32 واتحاد الكرة هو الذي لم يلتزم بالجدول الذي وضعه مسبقا". (طالع التفاصيل)

مجلس إدارة نادي بيراميدز أصدر بدوره بيانا رسميا يوم الجمعة أعلن من خلاله تمسكه بإقامة مباراة الكأس في موعدها.

بيان جديد صُدر من بيراميدز يوم السبت ينص على رسالة إلى الأهلي بـ"ننتظركم". (طالع التفاصيل)

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