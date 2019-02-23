رسميا – حسام حسن مديرا فنيا لـ سموحة.. وإبراهيم مديرا للكرة

تعاقد نادي سموحة بشكل رسمي مع حسام حسن ليتولى تدريب الفريق السكندري خلفا لـ عادل عبد الرحمن.

FilGoal.com كشف في وقت سابق وجود موافقة مبدئية من حسام حسن لتدريب سموحة بعد مفاوضات فرج عامر. (طالع التفاصيل)

وهو ما حدث.

حسام حسن سيكون المدير الفني الجديد لـ سموحة مع تواجد إبراهيم حسن كمدير للكرة، لمدة موسم ونصف حسبما صرح فرج عامر رئيس النادي لـFilGoal.com.

ويتكون الجهاز المعاون لحسام حسن من طارق سليمان – مدرب عام – طارق السعيد وحسن مصطفي – مساعدان – عماد المندوة – مدرب حراس المرمى – وليد بدر – مدير إداري – محمد عنان – رئيس الجهاز الطبي.

تجربة سموحة ستكون الثالثة لحسام حسن هذا الموسم.

حسام حسن بدأ الموسم مع المصري ثم انتقل إلى بيراميدز والآن يستعد لرحلة في الإسكندرية مع سموحة.

وبدأ سموحة الموسم مع علي ماهر كمدرب للفريق، قبل أن يرحل ماهر ويتولى طارق يحيى تدريب الفريق، ولم يدم طارق يحيى طويلا ليتم التعاقد مع عادل عبد الرحمن.

ولعب سموحة تحت قيادة عادل عبد الرحمن 4 مباريات ولم ينجح في الانتصار. خسر مرتين وتعادل مرتين.

سموحة يحتل حاليا المركز الـ12 في ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة من 23 مباراة.

ويستعد سموحة لمواجهة الإسماعيلي يوم 12 مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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