بعد المصري وبيراميدز، ربما تكون الإسكندرية وجهة التوأمين حسام وإبراهيم حسن لتدريب نادي سموحة هذا الموسم.

علم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل سموحة، أن فرج عامر رئيس نادي سموحة، أجرى اتصالات بحسام حسن من خارج البلاد منذ أمس الأربعاء لإقناعه بتدريب الفريق.

وحسب المصدر، فإن حسام حسن أبدى موافقة مبدئية لاتخاذ تلك الخطوة، بانتظار جلسة تفاوض مساء غد الجمعة لحسم الأمور.

الأمر نفسه، أكده مصدر مقرب من حسام حسن لـFilGoal.com مع التأكيد على عدم حسم الأمور بصفة رسمية بعد.

ويتولى عادل عبد الرحمن تدريب نادي سموحة حاليا، لكنه لم يوفق معهم في أربع مباريات. تعادل في اثنين وخسر في اثنين.

وبدأ سموحة الموسم مع علي ماهر كمدرب للفريق، قبل أن يرحل ماهر ويتولى طارق يحيى تدريب الفريق، ولم يدم طارق يحيى طويلا ليتم التعاقد مع عادل عبد الرحمن.

سموحة يحتل حاليا المركز الـ12 في ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة من 23 مباراة.

ويستعد سموحة لمواجهة الإسماعيلي يوم 12 مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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