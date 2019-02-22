الجونة: لا داعي لتضخيم أمر عدم مشاركة المعارين أمام الأهلي.. العقد يتضمن شيئا آخر

الجمعة، 22 فبراير 2019 - 23:21

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - أكرم توفيق - الجونة - الصورة من الصفحة الرسمية لـ الجونة

تحدث نادر شوقي نادر شوقي مدير شركة 11 المشرفة على قطاع كرة القدم في نادي الجونة عن قرار عدم مشاركة اللاعبين المعارين في مواجهة فريقهم الأصلي الأهلي، مشيرا إلى "الأمر لا يستحق كل تلك الضجة".

وقال نادر شوقي: "الأمر لا يستحق كل تلك الضجة".

وأوضح خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت "فريق الجونة يمتلك 32 لاعبا ومن هنا فلا مشكلة في حالة غياب 4-5 لاعبين".

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وأضاف "لاعبو الجونة رجال على قدر المسؤولية ويقدرون على تعويض أي غيابات ولا أرى أي أسباب لتضخيم هذا الأمر".

وكشف "عقد الرباعي المعار من الأهلي إلى الجونة لا يتضمن شرطا بعدم المشاركة، بل يتضمن دفع الجونة لمبلغ مالي نظير مشاركة أي لاعب من المعارين أمام الأهلي".

وأشار "مقابل مادي نظير مشاركة أي لاعب أمام الأهلي. ونحن نتحدث عن أرقام مالية كبيرة".

وأكمل حديثه قائلا: "أرفض فكرة تدخل اتحاد الكرة في الأمر. هو في النهاية يعد اتفاقا بين طرفين ولا مشكلة".

واستمر "استأذنا من الأهلي لمعرفة رأيه في مشاركة الرباعي، ولا مشكلة لدينا على الإطلاق في عدم مشاركة الرباعي".

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي في وقت سابق عن قرار عدم مشاركة رباعي الجونة أمام المارد الأحمر، قائلا: "القرار في يد الإدارة". (طالع التفاصيل)

ويملك الأهلي أربعة معارين إلى نادي الجونة هم أحمد حمدي، وأحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق، ومحمود الجزار.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الأحد في الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

الأهلي في المركز الثالث برصيد 45 نقطة من 20 مباراة بالتساوي مع بيراميدز الذي لعب 23 مباراة.

الجونة في المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 22 مباراة.

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