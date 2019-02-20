عبد الحفيظ عن مشاركة المعارين للجونة: القرار في يد الإدارة.. ويجب أن يحسم اتحاد الكرة الأمر

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 22:51

كتب : FilGoal

الأهلي - الجونة - سعد سمير

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن رأيه في مشاركة معارين الفريق للجونة في المباراة المقبلة أمامهم.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة (أون سبورت) عقب مباراة الأهلي والداخلية "القرار في هذا الشأن يخص إدارة النادي، وسننفذ ما سيكون في صالح الفريق".

وأضاف مازحا "أرى أنه من الأفضل أن يستريح لاعبو الأهلي المعارون إلى الجونة".

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وواصل "هذه التجربة يطبقها الاتحاد الإنجليزي على كل الأندية دون تمييز لأي فريق عن آخر".

وأتم "لابد أن يطبق النظام على كل الأندية اعتبارا من الموسم المقبل، ويحسم اتحاد الكرة القرار هل يشارك اللاعب المعار ضد ناديه الأصلي أم لا".

ويملك الأهلي أربعة معارين إلى نادي الجونة هم أحمد حمدي، وأحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق، ومحمود الجزار.

ويلتقي الأهلي مع الجونة يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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