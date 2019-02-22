صلاح: كلوب يسهل مهمتنا.. وانسجامي مع فيرمينو يحل أزمة اللغة

أشاد محمد صلاح نجم ليفربول بمدربه الألماني يورجن كلوب وأرجع له الفضل في المستوى الحالي للفريق، كما كشف مهاجم الفراعنة مدى قربه وانسجامه مع زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وقال أفضل لاعبي القارة السمراء خلال حوار مع قناة إي.إس.بي.إن النسخة البرازيلية:"أعتقد أن كلوب بنى الفريق، جعله ينافس على لقب الدوري. الموسم الماضي نافسنا على الفوز بدوري أبطال أوروبا، له دور كبير في ذلك. لقد جعل مهمتنا أسهل ربما. يعلم كيف يدور اللاعبين بكثرة في المراكز المختلفة. ألعب أحيانا في مركز الرقم 9، ألعب في الجناح، ألعب في الجهة اليسرى. متفاهمون نحن الثلاثة (هو وفيرمينو وساديو ماني). نعلم كيف نلعب مع بعضنا البعض".

ذكر صلاح (26 عاما) مرارا أن السنغالي ماني هو أكثر المقربين منه في ليفربول، لكن ابن نادي المقاولون العرب يتمتع أيضا بعلاقة طيبة مع فيرمينو لاعب منتخب سيليساو.

وأضاف صلاح "فيرمينو يجلس بجواري في غرفة الملابس. لا يتحدث الإنجليزية كثيرا مع اللاعبين لكننا نتحدث معا ربما كل يوم. أعتقد أننا لعبنا معا لمدة عام. لقد منحني، أعتقد، أكثر عدد من التمريرات الحاسمة وأنا فعلت بالمثل. نلعب بجوار بعضنا البعض ونعلم كيف نؤدي المهمة معا. أعتقد أنه حين يلعب اللاعبون مع بعضهم كثيرا يزداد انسجامهم. لا يهم أمر اللغة، غير مهم كيف نتواصل لكننا نعرف بعضنا البعض، نتوقع كيف سيتحرك كل منا".

صلاح وفيرمينو وماني لديهم مهمة صعبة يوم الأحد في ملعب أولد ترافورد أمام مانشستر يونايتد الذي لم يوقفه أحد منذ أن خسر أمام ليفربول في ديسمبر الماضي.

عليهم النيل من شباك العملاق ديفيد دي خيا والتغلب على فريق تغير تماما وبات مرعبا مع مدربه الشاب أولي جونار سولشاير.

التعادل أو الفوز يستعيد لليفربول صدارة الدوري الذي ينافسه عليه بشراسة فريق مانشستر سيتي حامل اللقب.

يتابع صلاح "هناك ضغط لأننا نريد الفوز بالدوري لكنه زاد الآن لأننا اقتربنا من النهاية، لذا هناك ضغط أكبر لكن في النهاية، اللقاء المقبل، النقاط الثلاث، هامة جدا، مثل أول مباراة في الموسم. الناس لا يرون الأمر بهذه الطريقة. يقولون: حسنا، هناك ضغط الآن، لكن في بداية الموسم عليك الفوز بالمباراة لتحصد النقاط الثلاث وهو ما جعلنا في هذا الموقف الآن. الآن أنت على قمة الجدول أو في المركز الثاني ولديك مباراة في اليد، لذا عليك الهدوء ولعب كرة القدم".

وأتم أفضل لاعب وهداف الموسم الماضي للدوري الإنجليزي "إنه حلم، صراحة. إنه أحد أحلامي حين جئت ليفربول، أن أفوز بالدوري. قلت ذلك الموسم الماضي. ربما قال الناس إنه جنون، لكن دوما كنت أفكر أن آتي إلى هنا وأفوز بالدوري. قلت في الموسم الماضي وقلت في بداية الموسم والآن اقتربنا. أتمنى أن نفوز. نقدم أفضل ما لدينا للفوز بالبطولة".

يتصدر سيتي البطولة ورصيده 65 نقطة مثل ليفربول لكنه خاض لقاء أكثر من رفاق صلاح.

وفي صدارة الهدافين.. يوجد صلاح ويزاحمه سيرخيو أجويرو نجم سيتي.. سجل كل منهما 17 هدفا.

وشارك صلاح إجمالا في 35 مباراة مع ليفربول في الموسم الحالي وسجل 20 هدفا وأرسل 8 تمريرات حاسمة.