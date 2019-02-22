مورينيو: أنا وفيرجسون وفينجر كنا أعداء قريبين

أثنى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق على أرسين فينجر المدير الفني الذي قاد أرسنال على مدار 22 عاما، مشيرا إلى حدة التنافس معه وكذلك مع السير أليكس فيرجسون عندما درب الأول فريق تشيلسي من 2004 إلى 2007.

وقال مورينيو لأكاديمية لورويس بعد منحها لفينجر جائزة الرياضة العالمية عن إنجازاته عبر مسيرته:"إنه شخص ذكي للغاية وأحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم. وصلت إنجلترا ووجدت فريق القاهرين (كنية نادي أرسنال عندما فاز بالدوري دون هزيمة في 2003-2004) ووجدت مانشستر يونايتد مع السير فيرجسون متضرر كثيرا من أرسنال ذلك الموسم".

واستمر المدرب الأسبق لبورتو وإنتر ميلان وريال مدريد "كنا مثل القوة الثالثة التي دخلت المنافسة. تشيلسي كانت رغبته كبيرة ليكون بطلا للمرة الأولى منذ سنوات. لذا، بالطبع، كان صراع قوى وتستطيع تخيل هذا. السير أليكس، فينجر وأنا كنا نتنافس على نفس الشيء. كنا، مثلما أحب القول في كرة القدم، أعداء قريبين".

وواصل مورينيو البالغ عمره 56 عاما "أين النسخة الجديدة من فريق القاهرين؟ أين هم؟ من فعل ذلك مرة أخرى؟ من جعل الناس تنسى أنه كان مدرب ذلك الفريق؟ فلسفات عديدة، كلام كثير. كرة القدم اليوم هي عن هذه الأمور، لكن الأمر يتعلق بالنتيجة، ومن فعل ذلك أفضل منه".

لطالما كانت تصريحات مورينيو جدلية حين يأتي موعد مواجهته لفريق فينجر.. صراع طويل بينهما كان البرتغالي يبدأه في المؤتمرات الصحفية لكنه شدد على إعجابه واحترامه للمدرب الفرنسي البالغ عمره 69 عاما.

وأتم مورينيو "استمتعت حقا بالمنافسة لكن مواقف عديدة حصلت على مدار الوقت لا أود القول إني نادم عليها لأن هذا جزء من تاريخنا لا نقدر على العودة إليه ومن ثم حذفه. لكن ما أستطيع قوله أن الاحترام الحقيقي دائما موجود".

وأقيل مورينيو من تدريب يونايتد في ديسمبر الماضي بعد تردي نتائج الفريق ولم تتضح بعد وجهته المقبلة.

وفينجر لا يزال يقضي استراحة محارب بعد رحيله عن أرسنال بنهاية الموسم الماضي.