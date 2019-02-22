القيعي عن عدم مشاركة المعارين للجونة: تعاونا ماديا لوضع هذا الشرط ولكن

تحدث عدلي القيعي مدير إدارة التسويق في الأهلي عن قرار عدم مشاركة اللاعبين المعارين للجونة أمام المارد الأحمر، مشيرا إلى "يجب على اتحاد الكرة أن يحسم الأمر".

وقال القيعي: "تحدثت من قبل عن أمر عدم مشاركة المعارين من الأندية. على اتحاد الكرة أن يحل الأمر وإما أن يسمح للكل أو يمنع الكُل".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "لا يصح أن يتعاقد أي فريق مع 15-20 لاعبا ويخرجهم على سبيل الإعارة لكل الأندية ثم يرفض أن يشاركوا ضده".

وأشار "ستكون سذاجة إدارية من الأهلي إذا لم يفعل نفس الأمر".

وأردف "ليس لدي أي مانع أن يُعمم اتحاد الكرة ويمنع الجميع من وضع هذا الشرط، أو يُتيح للجميع ذلك. نحن اضطرينا أن نسير على نفس النهج".

وكشف القيعي "لم نبالغ في المقابل المادي نظير إعارة الثلاثي لـ الجونة مقابل وضع شرط عدم المشاركة. تعاونا من الجانب المادي لوضع هذا الشرط، أسوة بما يحدث حولنا".

ويرى القيعي "لا يصح أن نُقحم اللاعبين في تلك الأمور الإدارية وأن نجعل اللاعب يخرج ويتمنى موافقة ناديه على اللعب أو غير ذلك، لا يصح أن يحدث ذلك".

وكرر "الحل الأفضل سيكون من اتحاد الكرة، إما بتعميم القرار بالموافقة أو الرفض على الجميع".

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي في وقت سابق عن قرار عدم مشاركة رباعي الجونة أمام المارد الأحمر، قائلا: "القرار في يد الإدارة". (طالع التفاصيل)

ويملك الأهلي أربعة معارين إلى نادي الجونة هم أحمد حمدي، وأحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق، ومحمود الجزار.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الأحد في الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

الأهلي في المركز الثالث برصيد 45 نقطة من 20 مباراة بالتساوي مع بيراميدز الذي لعب 23 مباراة.

الجونة في المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 22 مباراة.

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