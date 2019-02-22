أحداد: لا أقلق من عدم حصولي على فرصة للمشاركة.. وانتظروا وجهي الحقيقي

الجمعة، 22 فبراير 2019 - 00:38

كتب : FilGoal

حميد أحداد - الزمالك - النجوم

لا يقلق حميد أحداد مهاجم نادي الزمالك من عدم حصوله على فرصة للمشاركة بشكل متتالي مع فريقه، مشيرا إلى "الأهم هو مصلحة الزمالك".

وقال أحداد: "كل شيء يسير بشكل جيد جدا. نأخذ كل مباراة على حدى ونتمنى أن نقدم أعلى المستويات دائما".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة المحور "تقديمنا لأعلى مستوى هو طريق الحصول على الدوري لكي نهديه لجماهير الزمالك المتعطشة".

أخبار متعلقة

الزمالك يعلن أسعار تذاكر لقاء بترو أتليتكو وأماكن البيع تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع الجهاز الفني واللاعبين عقب التعادل مع الجيش عبد الفتاح عن واقعة بتروجت والإنتاج: تذكروا الأهلي والزمالك ضد وست هام أمير مرتضى: سياسة الحساب بالقطعة انتهت في الزمالك.. ونتائج الخصوم لا تضغطنا

وواصل "لا أقلق من عدم مشاركتي. أنا أثق في نفسي وفي إمكانياتي وأعرف جيدا أن الفرصة ستأتي".

وشدد "الأهم هو مصلحة الزمالك، النادي أهم من كل شيء على الإطلاق".

وأشار "علي أن أكون مستعدا دائما للمشاركة ومساعدة الفريق. السنة الماضية لعبت كمهاجم صريح وفي الوقت الحالي ليس لدي أي مانع للعب في مركز المهاجم أو مركز تحت المهاجم".

وأكمل حديثه قائلا: "تأتي لي العديد من رسائل المساندة من جماهير الزمالك وأشكرهم على ذلك".

ووجه أحداد رسالة لجماهير الزمالك قائلا: "انتظروا الوجه الحقيقي لـ أحداد. انتظروني عندما أحصل على فرصتي بالكامل".

وانتقل أحداد من الدفاع الحسني الجديدي إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري.

وشارك صاحب الـ 24 عاما في 6 مباريات في الدوري مع الزمالك هذا الموسم، ولم يُسجل.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 52 نقطة من 21 مباراة.

طالع أيضا

تطورات أزمة الأهلي وبيراميدز

تركي آل الشيخ يعلق على بيان الأهلي: لا أتوقع انسحابه.. فهو فريق كبير

أمير مرتضى: سياسة الحساب بالقطعة انتهت في الزمالك.. ونتائج الخصوم لا تضغطنا

مصدر من الأهلي لـ في الجول: جاهزون لمواجهة بيراميدز لكن في الدوري.. وشاركنا في الكأس بالفعل

لاسارتي يتحدث عن أزمة سواريز: شعرت بالمرارة سابقا مع حالة مشابهة

في الدوري الزمالك أحداد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-2-2019 والقنوات الناقلة.. دوري مصري وإنجليزي ساعة | الدوري المصري
القيعي عن عدم مشاركة المعارين للجونة: تعاونا ماديا لوضع هذا الشرط ولكن ساعة | الدوري المصري
أحداد: لا أقلق من عدم حصولي على فرصة للمشاركة.. وانتظروا وجهي الحقيقي 2 ساعة | الدوري المصري
تعرف على كل المتأهلين إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2 ساعة | أوروبا
بالفيديو - تشيلسي وإنتر ينتصران ويتأهلان لدور الـ16.. كوكا يودع الدوري الأوروبي 2 ساعة | المحترفون
بالصور – جوميس يُخيف طفلا باحتفاله أمام اتحاد جدة.. ويهديه قميصه 3 ساعة | السعودية

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وماني بعد تعادل ليفربول مع بايرن 4 أحمد علي يكشف لـ في الجول سبب اشتباكه مع عمر جابر

قد ينال إعجابك