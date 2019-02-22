أحداد: لا أقلق من عدم حصولي على فرصة للمشاركة.. وانتظروا وجهي الحقيقي

لا يقلق حميد أحداد مهاجم نادي الزمالك من عدم حصوله على فرصة للمشاركة بشكل متتالي مع فريقه، مشيرا إلى "الأهم هو مصلحة الزمالك".

وقال أحداد: "كل شيء يسير بشكل جيد جدا. نأخذ كل مباراة على حدى ونتمنى أن نقدم أعلى المستويات دائما".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة المحور "تقديمنا لأعلى مستوى هو طريق الحصول على الدوري لكي نهديه لجماهير الزمالك المتعطشة".

وواصل "لا أقلق من عدم مشاركتي. أنا أثق في نفسي وفي إمكانياتي وأعرف جيدا أن الفرصة ستأتي".

وشدد "الأهم هو مصلحة الزمالك، النادي أهم من كل شيء على الإطلاق".

وأشار "علي أن أكون مستعدا دائما للمشاركة ومساعدة الفريق. السنة الماضية لعبت كمهاجم صريح وفي الوقت الحالي ليس لدي أي مانع للعب في مركز المهاجم أو مركز تحت المهاجم".

وأكمل حديثه قائلا: "تأتي لي العديد من رسائل المساندة من جماهير الزمالك وأشكرهم على ذلك".

ووجه أحداد رسالة لجماهير الزمالك قائلا: "انتظروا الوجه الحقيقي لـ أحداد. انتظروني عندما أحصل على فرصتي بالكامل".

وانتقل أحداد من الدفاع الحسني الجديدي إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري.

وشارك صاحب الـ 24 عاما في 6 مباريات في الدوري مع الزمالك هذا الموسم، ولم يُسجل.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 52 نقطة من 21 مباراة.

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