مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-2-2019 والقنوات الناقلة.. دوري مصري وإنجليزي

الجمعة، 22 فبراير 2019 - 01:25

كتب : FilGoal

المصري - الاتحاد - الصور من الموقع الرسمي لنادي المصري

على عكس المعتاد لن يكون يوم الجمعة بلا مباريات، بل ينتظرنا مواجهات في مختلف دوريات العالم.

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حرس الحدود يواجه مصر للمقاصة في الثالثة عصرا على أون سبورت والنيل للرياضة في الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

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وفي إطار نفس الجولة، يلعب النجوم أمام المصري في السادسة مساءً على أون سبورت والنيل للرياضة.

في الدوري الإنجليزي، تنطلق الجولة الـ 27 مبكرا.

وست هام ضد فولام في العاشرة إلا ربع على بي إن سبورتس 2، وفي نفس الموعد يلعب كارديف سيتي أمام واتفورد على بي إن سبورتس 12.

في إسبانيا، يلعب إسبانيول أمام ويسكا في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 3 في انطلاق الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي ستنطلق يوم الجمعة أيضا.

ميلان يستضيف إمبولي في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

وفي الدوري الألماني يلعب فيردر بريمن أمام شتوتجارت في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5.

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في أوروبا في الدوري

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