غاب محمود علاء مدافع الزمالك عن قائمة فريقه المستدعاة للقاء طلائع الجيش ولكن الأمر قد يمتد لمواجهة بترو أتليتكو.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن غياب محمود علاء عن مواجهة طلائع الجيش في الجولة 23 من الدوري جاءت بسبب إجهاد يعاني منه في العضلة الضامة.

كما أن تلك الإصابة قد تمنع مدافع الزمالك من عدم اللحاق بلقاء فريقه المقبل أمام بترو أتليتكو الأنجولي في ثالث جولات الكونفدرالية الأحد المقبل.

وشارك محمود علاء مع الزمالك في الموسم الجاري في 26 مباراة وسجل خلالهم 13 هدفا وصنع واحد

ويحتل الزمالك المركز الرابع في مجموعته برصيد نقطة واحدة.

أما في الدوري فهو متصدر جدول الترتيب برصيد 51 نقطة بعد خوضه لـ20 مباراة.

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