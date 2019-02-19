اشتبك أحمد علي الظهير الأيمن للجونة مع عمر جابر لاعب بيراميدز وحصل على إنذار ثان وطُرد من لقاء الفريقين فماذا حدث؟

قال أحمد علي لـFilGoal.com: "كان لاعب من بيراميدز سقط وهم معهم الكرة ولم يخرجوها خارج الملعب".

وأضاف "قطعنا الكرة وقمنا بهجمة مرتدة وسجلنا منها الهدف الثاني وجاء عمر جابر لي يسألني لماذا لم تخرجوا الكرة إلى خارج الملعب؟"

وتابع علي "قلت له الكرة كانت معكم وأنتم لم تخرجوها وهو كان يريد الاشتباك مع أحمد ياسر ريان مسجل الهدف فذهبت إليه لأمنعه".

وأكمل "فوجئت بالاشتباك معي وبدأت الأزمة التي شاهدها الجميع عبر التلفاز".

وأضاف "لم أُطرد بشكل مباشر ولكنني كنت حصلت على إنذار في كرة ليس لها أي داع وهذا كان الإنذار الثاني لي لذا تم طردي".

وعن حديثه للحكم بعد طرده قال: "قلت له أنت رأيت كل شيء وكنت قريب من الواقعة فلماذا أعطيتني إنذارا؟ أعتقد إنه طردني لأن بيراميدز كان يلعب منقوصا أيضا ويريد وجود توازن في المباراة".

وأتم "لا أقول إن الحكم انحاز لبيراميدز بل ظلمني فقط بطردي".

وكان الجونة فاز على بيراميدز اليوم الثلاثاء بهدفين لهدف في إطار الجولة 23 من الدوري المصري.

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