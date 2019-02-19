طردان وركلة جزاء مهدرة وأهداف رائعة.. الجونة يلحق بـ بيراميدز الهزيمة الثانية في الدوري

خسر بيراميدز مباراته الأولى تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، بسقوطه 1-2 على أرض الجونة، في الجولة 23 من الدوري المصري.

كل الأهداف سُجلت في الشوط الثاني، بواسطة إسلام عبد النعيم وأحمد ياسر ريان للجونة، وعبد الله السعيد لـ بيراميدز.

الجونة رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة في المركز الثاني.

دياز الذي لعب مباراته الثانية كمدرب لـ بيراميدز، لم يستطع تكرار انتصاره الكبير السابق على سموحة في الجولة الماضية عندما فاز برباعية نظيفة.

نادي بيراميدز تعرّض للهزيمة بعد 13 مباراة متتالية دون أن يختبر طعم الخسارة، إذ تعود هزيمته الأخيرة إلى 19 أكتوبر بهدفين دون رد أمام الإسماعيلي.

بيراميدز دخل المباراة بتشكيلة هجومية اعتيادية تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز الذي افتقد للمتألق نبيل دونجا بداعي تراكم البطاقات، ليعوضه بـ محمد فتحي، ومن أمامه الخماسي: عبد الله السعيد، كينو، كريستيان بينافنتي، عمر خربين، جون سيفوينتي.

في المقابل غلب الطابع الأهلاوي على تشكيلة الجونة، بوجود الرباعي المعار: محمود الجزار، أكرم توفيق، أحمد حمدي، أحمد ياسر ريان، مع ثنائي الأهلي السابق: أحمد علي، محمد ناجي جدو.

الفوز هو الثالث لـ حمادة صدقي رفقة الجونة منذ توليه المهمة في نوفمبر الماضي، ليستفيق فريق محافظة البحر الأحمر بعد أن غاب عنه الفوز في الجولتين الماضيتين.

الشوط الأول كان سريعا دون فرص بارزة، إذ كاد عبد الله السعيد أن يباغت محمود الغرباوي بركلة حرة مباشرة في الدقائق العشر الأولى.

الرياح كانت شديدة، وكانت في صالح هجوم الجونة، إلا أن أصحاب الأرض لم يستغلوا الأجواء المناخية، ليخرج الشوط الأول متعادلا.

بين الشوطين أقدَم دياز مدرب بيراميدز على تغيير هجومي، وأقحم محمد مجدي أفشة بدلا من محمد فتحي، ليلعب فريقه الشوط الثاني كاملا دون لاعب ارتكاز حقيقي.

في الدقيقة 51 اهتزت الشباك أخيرا بهدف إسلام عبد النعيم الذي استغل ارتباكا دفاعيا في صفوف بيراميدز، ليسجل هدف الجونة الأول بأعصاب باردة.

مد الجونة تواصل، ليتحصل محمد ناجي جدو على ركلة جزاء إثر عرقلة علي جبر الذي خرج مطرودا.

جدو انبرى لتسديد الركلة في الدقيقة 58، ولكنه اصطدم بـ أحمد الشناوي المتألق الذي تصدى لها.

ولم تتحسر جماهير الجونة طويلا، إذ احتاج لاعبوها إلى دقيقتين إضافيتين ليعوضوا الركلة بهدفٍ ثانٍ قاده أحمد حمدي بفاصل مهاري رائع، قبل أن يمرر الكرة الحاسمة لـ أحمد ياسر ريان مسجّل هدف الجونة الثاني في الدقيقة 60.

في أعقاب الهدف مباشرة، نشب شجارا أطرافه أحمد علي وعمر جابر وأحمد الشناوي، والحكم الكرواتي فران يوفيتش أشهر بطاقة صفراء في وجه جابر، وفي وجه علي الذي تحصّل على بطاقته الثانية في المباراة، ليخرج مطرودا وتتساوى كفة الفريقين.

المباراة اشتعلت في الدقيقة 77 عندما اخترق عبد الله السعيد من الجانب الأيسر وراوغ مدافعين، قبل أن يطلق قذيفة سكنت شباك الجونة، مقلصا الفارق لـ بيراميدز.

بيراميدز حاول العودة في المباراة بالدقائق التالية دون أن ينجح في مسعاه، ليتلقى هزيمته الثانية في الدوري المصري هذا الموسم.