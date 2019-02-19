قائمة الزمالك - غياب محمود علاء ومدبولي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 18:08

كتب : أحمد شوقي

لاعبو الزمالك بحتفلون بهدف محمود كهربا في إنبي

غاب الثنائي محمود علاء وأحمد مدبولي عن قائمة فريق الزمالك المقرر لها مواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري.

محمود علاء

النادي : الزمالك

الزمالك

ويحل الزمالك ضيفا على طلائع الجيش باستاد السويس في الخامسة والنصف من مساء غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

وتعتبر هذه هي المباراة الثالثة التي يغيب عنها محمود علاء في الدوري المصري هذا الموسم بعد غياب عن مواجهتي بتروجيت.

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وغاب محمود علاء بسبب معاناته من إرهاق في العضلة الخلفية.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش - عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز - عبد الله جمعة - بهاء مجدي - محمد عبد السلام - محمود الونش - محمد عبد الغني.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد حسن - أحمد مصطفى زيزو - يوسف أوباما - إبراهيم حسن - أيمن حفني - محمود كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد - خالد بوطيب.

وينفرد الزمالك بصدارة الدوري برصيد 51 نقطة بعد خوض 20 مباراة وبفارق 6 نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه.

الزمالك محمود علاء الدوري المصري

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