عودة مروان وحمودي وتواجد الشناوي في قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 17:57

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

مروان محسن - الأهلي - النجوم

يعود الثنائي مروان محسن وأحمد حمودي إلى قائمة الأهلي في الدوري المصري لمواجهة الداخلية.

مروان محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية المقرر لها في الثامنة من مساء غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

وعاد مروان محسن إلى قائمة الأهلي بعد غياب في أخر 6 مباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة بيراميدز يوم 4 يناير.

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وفيما يلي قائمة الأهلي التي ضمت 20 لاعبا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي - علي لطفي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – سعد سمير – علي معلول.

الوسط: هشام محمد – عمرو السولية – حمدي فتحي - كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – أحمد الشيخ – أحمد حمودي – حسين الشحات.

الهجوم: صلاح محسن – جونيور أجايي – جيرالدو - مروان محسن.

ويقع الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 19 مباراة بفارق تسع نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض 20 مباراة.

الأهلي مروان محسن الداخلية

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