عودة مروان وحمودي وتواجد الشناوي في قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 17:57
كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي
يعود الثنائي مروان محسن وأحمد حمودي إلى قائمة الأهلي في الدوري المصري لمواجهة الداخلية.
مروان محسن
النادي : الأهلي
ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية المقرر لها في الثامنة من مساء غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.
وعاد مروان محسن إلى قائمة الأهلي بعد غياب في أخر 6 مباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة بيراميدز يوم 4 يناير.
وفيما يلي قائمة الأهلي التي ضمت 20 لاعبا:
حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي - علي لطفي.
الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – سعد سمير – علي معلول.
الوسط: هشام محمد – عمرو السولية – حمدي فتحي - كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – أحمد الشيخ – أحمد حمودي – حسين الشحات.
الهجوم: صلاح محسن – جونيور أجايي – جيرالدو - مروان محسن.
ويقع الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 19 مباراة بفارق تسع نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض 20 مباراة.