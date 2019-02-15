فتحي وأزارو وحمودي ونجيب يواصلون التأهيل في مران الأهلي

يواصل رباعي الأهلي أحمد فتحي ووليد أزارو وأحمد حمودي ومحمد نجيب البرنامج التأهيلي الذين يخضعون له في مران الفريق اليوم الجمعة وذلك في إطار التعاقي من إصاباتهم.

ويعاني فتحي من الإصابة في العضلة الأمامية، بينما يشكو حمودي من إصابة في كاحل القدم.

أما أزارو فلديه إصابة في العضلة الضامة، فيما أجرى محمد نجيب جراحة في غضروف الركبة في وقت سابق.

ويخوض الأهلي مرانه في عصر اليوم الجمعة قبل إعلان قائمة الفريق التي تستعد للقاء الإنتاج الحربي غدا السبت.

ويلتقي الأهلي مع منافسه الإنتاج في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 22 من الدوري المصري.

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