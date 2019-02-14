اسم ظهر بمستوى جيد خلال الفترة الماضية في الدوري المصري ما لفت إليه الأنظار وربطه بالانتقال لأحد الأندية الكبيرة في الموسم المقبل.

عمرو السيسي النادي : النجوم النجوم

عمرو السيسي لاعب وسط النجوم الذي يقدم مستوى جيد في مركز لاعب الوسط الارتكاز مع النجوم، ويمتلك أيضا معدل مرتفع لقطع الكرات هذا الموسم في الدوري.

ظهور عمرو السيسي بشكل جيد مع النجوم جعل اسمه يرتبط بالانتقال لأحد الأندية الكبرى في الدوري سواء في يناير الماضي أو في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي حوار مع FilGoal.com تحدث عمرو السيسي عن بدايته مع كرة القدم ومثله الأعلى وطموحه في الفترة المقبلة. ومباراة ضد الأهلي غيرت مركزه في الملعب.

البداية

وقال عمرو السيسي لـFilGoal.com: "بدايتي مع كرة القدم كانت من خلال دورة بيبسي للموهوبين وكنت واحدا من اللاعبين الذين انضموا لفريق نجوم المستقبل وعمري وقتها كان 15 عاما واستمريت مع الفريق خلال مراحل الناشئين إلى أن تم تصعيدي للفريق الأول".

وتابع "في مرحلة الناشئين كنت ألعب في خط الدفاع في الظهير الأيمن أو الأيسر أو قلب الدفاع، وكنت دائما ما أشارك في المباريات مع الفريق الأكبر مني في المرحلة العمرية".

وكشف عمرو السيسي "وخلال مباراة ضد الأهلي في دوري الجمهورية طلب مني محمد الطويلة رئيس النادي اللعب في مركز لاعب الوسط بدلا من الدفاع وبالفعل لعبت وقدمت مستوى جيد ومنذ تلك المباراة ولم أشارك في الدفاع مرة أخرى".

واستمر في حديثه "أدين بالفضل لمحمد الطويلة رئيس النادي لأنه إذا استمريت في اللعب كمدافع كان من الممكن أن تنتهي مسيرتي الكروية قبل الآن".

وأكمل "وبالفعل تم تصعيدي للفريق الأول عندما كان يلعب في دوري الدرجة الثالثة وصعدت معهم للدرجة الثانية ثم الدوري الممتاز وكنت أشارك باستمرار مع أي مدير فني وأدين أيضا بالفضل لمحمد صلاح مدرب الفريق السابق الذي كان على رأس الجهاز الفني وقادنا للتأهل لدوري الأضواء والشهرة".

الظروف الصعبة

وانتقل عمرو السيسي للحديث عن الصعوبات التي كانت عائقا له خلال مسيرته الكروية.

وحكى لـFilGoal.com قائلا: "كنت أعاني كثيرا ولم أشعر بأي تطور في حياتي الكروية لأنني ألعب من أجل قيادة الفريق للدوري الممتاز ومن بعدها الاحتراف وهو حلم أي لاعب ولكنه تأخر كثيرا بالنسبة لي لأن الفريق لم يتأهل للدوري الممتاز ولذلك كنت أخشى من الغموض حول مستقبلي الكروي".

وواصل "كنت أسأل نفسي سؤالا هل سألعب يوما ما في الدوري الممتاز أم سأبقى في دوري المظاليم؟".

وأردف "خلال مرحلة الناشئين كنت أتنقل في عربة نصف نقل لأدخر بعض الأموال من أجل السكن وفي بعض الفترات لم أمتلك أي أموال ولذلك كنت أعمل بجانب لعب كرة القدم لتوفير المال، وعملت في أعمال البناء والمحارة إلى أن قررت الابتعاد تماما عن كرة القدم والتفرغ للعمل من أجل كسب المال".

وأفصح "ولكن عائلتي رفضوا ذلك وأصروا على استكمال مسيرتي مع الكرة وآمنوا أنني سأحقق أحلامي وبالفعل حققت النصف الأول من الحلم الخاص بي وهو اللعب في الدوري الممتاز والآن أشعر بالرضاء والفخر لأن الجماهير تعرفني في الشوارع".

موقف النجوم في الدوري

وعن موقف فريق النجوم في الدوري هذا الموسم قال عمرو السيسي: "لدينا رغبة قوية للبقاء في الدوري وبإذن الله ومع الصفقات التي أبرمها النادي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية نستطيع البقاء".

وأوضح "كنت أشعر بالحزن بسبب حديث وسائل الإعلام أن النجوم سيكون أول الهابطين هذا الموسم على الرغم من أننا كنا نؤدي بشكل جيد في المباريات ولكن الحظ غاب عنا".

عمرو السيسي البالغ من العمر 25 عاما شارك هذا الموسم في 13 مباراة مع النجوم في الدوري المصري.

المثل الأعلى

وعن مثله الأعلى كشف عمرو السيسي "في مصر بالتأكيد هو حسام غالي نجم الأهلي السابق أما عالميا أحب لوكا مودريتش نجم ريال مدريد".

المستقبل والطموح

وأخيرا وعن طموحه في الموسم المقبل قال: "هدفي هو اللعب لأحد القطبين سواء الأهلي او الزمالك وأرى أن مستواي الحالي يؤهلني لذلك وهذا بالتأكيد ليس غرورا مني".

وأتم تصريحاته "في يناير الماضي علمت عن طريق بعض وكلاء اللاعبين اهتمام الأهلي بضمي ولكن لم يصلني أي شيء رسمي والعرض الوحيد الرسمي الذي تلقيته كان من نادي مصر للمقاصة".

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