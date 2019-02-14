بيان رسمي - الأهلي: لم نتلق مخاطبات رسمية من اتحاد الكرة.. ونقدر تدخل صبحي وحطب

الخميس، 14 فبراير 2019 - 15:21

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

مجلس إدارة الأهلي

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا يؤكد فيه عدم تلقيه أي مخطابات رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مواعيد جديدة لمباريات الكأس أو تعديلات في جدول الدوري.

وكشف الأهلي عن تقديره لتدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لحفظ حقوق الأطراف في أزمة تعديلات جدول الدوري.

وجاء نص البيان كالآتي: "النادي الأهلي وهو يقدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لحفظ حقوق كل الأطراف في أزمة تعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس".

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وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد اجتمع أمس الأربعاء مع أشرف صبحي وزير الرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية للتعاون من أجل المصلحة العليا للبلاد.

وأضاف البيان "يؤكد النادي على أنه لم يتلق أية مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص تعديلات في جدول الدوري أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس، فضلا على أننا ننتظر ردا من الاتحاد على أسباب تأجيله لمباراة الأهلي وبيراميدز فيا لدوري ومعرفة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي في الفترة المقبلة بعد إغلاق بعض الاستادات لتطويرها استعدادا لأمم إفريقيا التي ستقام في يونيو المقبل".

وتابع "ويؤكد النادي الأهلي احترامه للمنظومة الرياضية، وعندما يتلقى مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص ما سبق الإشارة إليه، سوف يتم دراسة الموقف كاملا بما يحفظ حقوق الأهلي المشروعة".

وأتم "والتي تتفق مع اللوائح والقوانين في كل المسابقات".

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد أعلن تأجيل مواجهة الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري يوم 28 فبراير على أن تقام كمؤجلة كأس مصر من الدور ثمن النهائي.

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