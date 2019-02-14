اسم ظهر بشكل مفاجئ في قائمة منتخب مصر.. إسلام جابر لاعب الداخلية الذي ظهر بمستوى جيد في الدور الأول من الدوري المصري ليتوج مجهوده بالانضمام للفراعنة.

إسلام جابر النادي : الداخلية الداخلية

إسلام جابر المعار من صفوف مصر للمقاصة إلى الداخلية منذ انطلاق الموسم الحالي ظهر بمستوى جيد في الدوري، وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم مع أداء مميز في مركز الجناح الأيمن.

ويحاور FilGoal.com إسلام جابر نجم الداخلية للحديث عن بداية مشواره مع كرة القدم والظروف الصعبة التي واجهها ومفاوضات كبار الدوري ولماذا تعثر انتقاله لصفوف بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية.

البداية

"كنت لاعبا ضمن ناشئي الشرقية للدخان إلى أن وصلت للفريق الأول ثم تعاقد معي مصر للمقاصة بأمر من إيهاب جلال وبالفعل انضممت للنادي الفيومي مقابل 550 ألف جنيه وهو مبلغ كبير جدا خاصة في ظل تمسك نادي الشرقية بي".

وأضاف "بعد الانضمام للمقاصة رحل إيهاب جلال عن الفريق وجاء عماد سليمان ثم طلعت يوسف وبسبب تراجع النتائج لم أحصل على فرصة للمشاركة ولذلك قررت الرحيل والبحث عن فرصة في نادي آخر وكان الداخلية".

وتابع "تلقيت عدة عروض من بتروجيت وحرس الحدود ولكن مكالمة من علاء عبد العال جعلتي اختار الانتقال للداخلية".

ظروف صعبة

وحكى إسلام جابر "أثناء تواجدي مع الشرقية قررت ترك الكرة والتركيز في الدراسة ولكن النادي أصر على عودتي لذلك عدت للنادي ولعبت معهم لمدة موسم قبل أن يطلبني المقاصة في الموسم الثاني بعدما احتل المركز الثاني في الدوري".

موقف الداخلية

وانتقل إسلام للحديث عن حظوظ فريقه في الدوري هذا الموسم قائلا: "بالفعل البطولة صعبة للغاية ولكننا قادرون على البقاء في الدوري والجهاز الفني تحدث مع جميع اللاعبين وأخبرنا أننا من رفعنا الطموح ولهذا نحن قادرون على البقاء".

وأكد إسلام جابر "الداخلية يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات مثل محمد صبحي وحسام باولو وغيرهم ولكننا نخسر بعض المباريات في الدقائق الأخيرة والآن نركز فقط على كل مباراة بشكل منفرد".

الانضمام للمنتخب والانتقال للقطبين

وانتقل إسلام جابر للحديث عن منتخب مصر قائلا: "بصراحة عندما انضممت للمنتخب لأول مرة لم أتوقع ذلك ولكن منذ بداية الموسم تحدث معنا الجهاز الفني للداخلية وطالب كل اللاعبين ببذل جهد مضاعف لأن الجهاز الفني الجديد للمنتخب سيتابع الجميع والمستوى فقط هو الذي سيؤهل اللاعب لارتداء قميص الفراعنة".

وواصل "بالتأكيد أي لاعب يتمنى الانضمام للأهلي أو الزمالك ولكني أريد الاحتراف خاصة أنني لازلت صغيرا وبالفعل أعمل على ذلك مع وكيلي وأيضا تلقيت سابقا عرضا من نادي لوزيرن السويسري ولكن المقابل المادي كان ضعيفا".

وأفصح "كما قلت سابقا أي لاعب يتمنى الانتقال لأحد القطبين ولكن انتقالي سيكون للفريق الذي سألعب معه بشكل أساسي من أجل الانضمام للمنتخب".

مفاوضات بيراميدز والأهلي

وكشف إسلام جابر عن حقيقة انتقال لنادي بيراميدز في يناير الماضي قائلا: "بالفعل كانت هناك مفاوضات مع بيراميدز ولكن الأمور توقفت بشكل مفاجئ ولا أعرف الأسباب".

وعن الأهلي قال "ولكن لم يتحدث معي أي مسؤول تماما من النادي الأحمر".

وأتم تصريحاته بالكشف عن مثله الأعلى قائلا: "في مصر أحب محمد أبو تريكة وحازم إمام وإذا لعبت معهم في السابق كنت سجلت أهدافا كثيرة وحتى الآن أتمنى اللعب معهما في أحد الأيام، فهذا الثنائي قادرا على أن يجعلك تصل للمرمى بكل سهولة".

واختتم اللاعب الأيسر حديثه "أما على المستوى العالمي أحب ليونيل ميسي وآرين روبن".

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