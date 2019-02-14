لمع اسم محمد صادق لاعب وسط الإسماعيلي في الفترة الماضية بالدوري المصري، ولفت الأنظار ببسبب إجادته اللعب في أكثر من مركز.

لاعب الوسط محمد صادق يمتاز بإجادة اللعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح الأيسر ويسير بخطى ثابتة مع فريق الإسماعيلي.

ارتبط اسم محمد صادق في الفترة الماضية بمراقبة أندية القمة في مصر له والاحتراف الخارجي في أوروبا.

وتواصل FilGoal.com مع محمد صادق للحديث عن بدايته مع كرة القدم وأصعب المواقف التي واجهته خلال مسيرته.

البداية:

وقال محمد صادق لـ FilGoal.com: "أنا من ناشئين نادي القناة من 9 سنوات وحتى 14 سنة وتم تصعيدي للفريق الأول بالقناة في سن الـ 15 عاما وكان الفريق بدوري الدرجة الثانية".

وأضاف "بعدها فضلت الانتقال للإسماعيلي على الرغم من رغبة أكثر من نادي في التعاقد معي لكنني فضلت الإسماعيلي لأنه عشقي من الطفولة".

ويبلغ صادق من العمر 21 عاما وانتقل إلى صفوف الإسماعيلي في صيف 2017.

ظروف صعبة:

وبالحديث عن الظروف الصعبة التي تعرض لها خلال مسيرته الكروية.

كشف صادق لـ FilGoal.com: "الدراسة كانت ستحرمني من ممارسة كرة القدم".

وتابع "أصعب ما واجهني هو اهتمام والدي بالدراسة أكثر من كرة القدم وكان خائفا لأن لا يضمن مستقبلي في تلك الرياضة".

وأضاف "عندما أكملت عامي الـ 12 صمم والدي على تركي للكرة، وقتها طالبه المدربين في النادي بضرورة استمراري وتوقعهم لوجود مستقبل جيد لي ".

وواصل "بعد تواجدي في الثانوية العامة طالب مني والدي التركيز في الدراسة لكنني كنت أفكر في كرة القدم ولو كنت تركت الكرة لن أركز في الدراسة بمعني سأخسر الاتنين والحمد لله وفقت والتحقت بكلية الحقوق".

موقف الإسماعيلي

وبالحديث عن موقف الإسماعيلي أوضح صادق "الظروف لم تساعد الفريق بالفترة الماضية".

وتابع "لكن لا يوجد قلق وإن شاء الله الفوز بالمؤجلات يجعلنا في المركز الرابع".

وأضاف "ولن نخشى أي فريق ببطولة إفريقيا ونسعى للتأهل من دور المجموعات".

الطموحات:

وبالتطرق للحديث عن طموحات اللاعب كشف صادق "طموحي هو اللعب في أوروبا، خاصة وأنني تلقيت عرضا بالفعل من نادي جينت البلجيكي ببداية الموسم الحالي وفي يناير".

وتابع "بالإضافة لذلك تلقيت عرضا من نادي فرنسي في يناير الماضي ولم يخبرني مجلس الإدارة باسم النادي".

وشدد "الاحتراف في هذا التوقيت مفيد لي خاصة وأنني الآن صغيرا في السن ويساعدني على التعلم أكثر والتطوير من نفسي".

المنتخب

وقال محمد صادق عن الانضمام لصفوف منتخب مصر: "في الحقيقة، لم أصدق أنني انضممت للمنتخب".

وتابع "كنت أعمل على خطوة التألق مع المنتخب الأولمبي لأكون مؤهلا للانضمام للمنتخب الأول، لكن الله كرمني بالانضمام في تلك الفترة".

وعن وجود محمد صلاح نجم ليفربول في صفوف المنتخب قال صادق: "صلاح بين أفضل 3 لاعبين حول العالم، وهو دائما يحفزنا على الاحتراف الخارجي في سن صغير".

وتابع "صلاح أكد لنا أنه لا يوجد فارق بيننا وبين اللاعب الأوروبي، الفارق الوحيد أن اللاعب الأوروبي وُلد هناك".

وأتم تصريحاته "الجهاز الفني للمنتخب أيضا ينصحني بالاحتراف فمن وجهة نظرهم أنني امتلك إمكانية كبيرة وأتطور أكثر".

وخاض محمد صادق 20 مباراة مع الإسماعيلي حتى الآن هذا الموسم بمختلف المسابقات ونجح في صناعة 4 أهداف.

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