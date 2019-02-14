استقرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية على اختيار ملعب الدفاع الجوي ليكون ضمن ملاعب البطولة المقامة في مصر بدلا من استاد السلام.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "تم الاستقرار على اختيار ملعب الدفاع الجوي ضمن ملاعب البطولة لأنه الملعب الوحيد الجاهز بنسبة 100% من الآن ولا يحتاج لأي إصلاحات أو تجهيزات".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "مستوى ملعب الدفاع الجوي جاهز من كافة النواحي ولجنة الاتحاد الإفريقي لمتابعة تجهيزات البطولة أبدت إعجابها الشديد بالملعب".

وأكمل "الإعلان عن هذا القرار سيكون خلال بعد اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة مع الاتحاد الإفريقي وخلاله سيتم الكشف عن جميع ملاعب البطولة بشكل رسمي".

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن 6 ملاعب لاستضافة البطولة من بين 8 استادات وهم القاهرة والسلام والدفاع الجوي والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية والمكس.

على جانب آخر تواصل FilGoal.com مع محمد فضل مدير بطولة الأمم الإفريقية لمعرفة معاير اختيار ملاعب البطولة.

وقال فضل لـFilGoal.com: "اللجنة المنظمة للبطولة قامت بجولة واسعة لجميع ملاعب وفنادق البطولة رفقة المسؤولين عن ملف البطولة من قبل الاتحاد الإفريقي وتم وضع جدول زمني للإعلان عن الملاعب والفنادق التي ستستضيف البطولة".

وأوضح فضل "لدينا 8 ملاعب سيتم استعراض تقييم كل ملعب منهم خلال اجتماع اللجنة المنظمة مع مسؤولي الكاف والـ6 ملاعب أصحاب التقييم الأعلى سيتم اختياراها للبطولة".

وشرح "اختيار الملعب لا يتم فقط على أساس حالته وتجهيزاته ولكن أيضا يأخذ في معايير تقييم كل ملعب الفنادق القريبة منه والتي تستضيف المنتخبات وأيضا الطرق الموصلة لهذا الملعب".

وأتم فضل تصريحاته "اللجنة المنظمة للبطولة ستعقد اجتماعا خلال أيام لاستعراض تقييم كل الملاعب الثمانية واختيار الملاعب الستة لأمم إفريقيا ومن ثم الإعلان عنها بشكل خلال بيانا رسميا".

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - الخطيب يستعرض نتائج اجتماع الوزير مع مجلس الأهلي.. واستدعاء لاسارتي للتشاور

مدرب حسين داي: الزمالك أهدر فوزا كبيرا.. وطارق حامد كل شيء في الفريق

بالفيديو – أمير مرتضى: التبديلات أمام حسين داي كانت بطيئة.. وبوطيب يشبه فلافيو وأزارو

بعد الجولة الثانية - موقف مجموعات الكونفدرالية.. عودة المجموعة الثالثة لنقطة الصفر

الزمالك: جلسة مع جروس بعد التعادل مع حسين داي.. وعقوبة منتظرة على "أصحاب الكرة"

أليسون يتحدث عن تأثير جماهير أنفيلد في المنافسة على الدوري