لاكازيت يعتذر عن لقطة الطرد ضد باتي: كان علي البقاء هادئا

حرص ألكسندر لاكازيت على الاعتذار عن لقطة خروجه مطرودا أمام باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي.

باتي فاز على أرسنال بهدف مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي في بيلاروسيا. (طالع التفاصيل)

وخرج لاكازيت مطرودا في الدقيقة 85 بعد ضربة كوع مع لاعب باتي.

وكتب لاكازيت عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "ترك الفريق يسقط بهذا الشكل كان الشعور الأسوأ بالنسبة لي".

وأضاف "كان علي البقاء هادئا ولكن هذا ليس سهلا. أنا أسف".

وأشار "مازال لدينا 90 دقيقة أخرى وأؤمن تماما بقدرة الفريق على العبور للدور التالي".

Laisser tomber l’équipe de cette manière est la pire sensation.. j’aurais du garder mon calme mais ce n’est pas toujours évident.. Il reste 90 min à jouer et je crois en mes partenaires pour gagner et passer au tour suivant ! #Coyg #Laca — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) February 14, 2019

ويستعد أرسنال لاستضافة باتي في لندن في الـ 21 من الشهر الجاري.

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