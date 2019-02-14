لاكازيت يعتذر عن لقطة الطرد ضد باتي: كان علي البقاء هادئا

الخميس، 14 فبراير 2019 - 23:24

كتب : FilGoal

لاكازيت

حرص ألكسندر لاكازيت على الاعتذار عن لقطة خروجه مطرودا أمام باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي.

باتي فاز على أرسنال بهدف مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي في بيلاروسيا. (طالع التفاصيل)

وخرج لاكازيت مطرودا في الدقيقة 85 بعد ضربة كوع مع لاعب باتي.

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وكتب لاكازيت عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "ترك الفريق يسقط بهذا الشكل كان الشعور الأسوأ بالنسبة لي".

وأضاف "كان علي البقاء هادئا ولكن هذا ليس سهلا. أنا أسف".

وأشار "مازال لدينا 90 دقيقة أخرى وأؤمن تماما بقدرة الفريق على العبور للدور التالي".

ويستعد أرسنال لاستضافة باتي في لندن في الـ 21 من الشهر الجاري.

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