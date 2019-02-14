بالفيديو – قنبلة بيلاروسيا تنفجر في وجه أرسنال.. وبيتيس يعود من 3-1 لـ 3-3 ضد رين

انفجرت قنبلة باتي بوريسوف البيلاروسي في وجه أوناي إيمري المدير الفني لـ أرسنال لتسقطه رفقة فريقه في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

باتي فاز على أرسنال بهدف مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي في بيلاروسيا.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق ستاتيسلاف دراجون من ضربة رأس قوية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورغم سيطرة أرسنال على كامل مجريات المباراة إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي فرصة بنجاح في الشباك.

أغلب فرص أرسنال جاءت من عرضيات سياد كولاسينياك ولكن كل العرضيات لم تكن بالدقة المطلوبة.

إيمري ترك ميسوت أوزيل في لندن ولم يسافر مع بعثة الفريق لـ بيلاروسيا، واعتمد في تشكيله على ألكسندر لاكازيت كمهاجم وحيد وخلفه أليكس إيوبي و هنريك مخيتاريان، بينما جلس محترفنا المصري محمد النني على مقاعد البدلاء ولم يشارك.

وخرج لاكازيت مطرودا في الدقيقة 85 بعد ضربة بالكوع مع لاعب باتي.

ويستعد أرسنال لاستضافة باتي في لندن في الـ 21 من الشهر الجاري.

وفي لقاء آخر عاد ريال بيتيس بنتيجة التعادل 3-3 من فرنسا أمام رين الفرنسي.

أدرين هونو تقدم أولا لـ رين بعد مرور دقيقة واحدة قبل أن يأتي الثاني بالخطأ من خافي جارسيا لاعب بيتيس في الدقيقة 10.

بيتيس ورغم تأخره بهدفين إلا أنه أهدر أكثر من فرصة محققة على مرمى رين الفرنسي، وأخيرا نجح في ترجمة الفرص بهدف عن طريق جيوفاني لو سيلسو.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح رين ترجمها حاتم بنعرفه بنجاح في الشباك.

لينتهي الشوط الأول 3-1.

بيتيس لم يستسلم ليعود من بعيد ويقلص الفارق أولا عن طريق سيدوني دا سيلفا قبل أن ينجح في اللحظات الأخيرة من المباراة من تسجيل التعادل.

هدف قاتل من دييجو لاينز يكتب التعادل المستحق لـ بيتيس على حساب رين.

تعادل إيجابي قرب الفريق الإسباني من الوصول للدور المقبل من البطولة.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - اتجاه لاستبدال السلام بالدفاع الجوي في أمم إفريقيا

حوار في الجول - إسلام جابر: أتمنى اللعب بجوار أبو تريكة وحازم.. ومفاوضات بيراميدز توقفت فجأة

بيان رسمي - الأهلي: لم نتلق مخاطبات رسمية من اتحاد الكرة.. ونقدر تدخل صبحي وحطب

تحقيق في الجول - كيف تحول قطاع الناشئين في الأهلي من الانهيار إلى التفوق

حوار في الجول - محمد صادق: طموحي الاحتراف في أوروبا.. والدراسة كادت تحرمني من الكرة

حوار في الجول - عمرو السيسي: مباراة ضد الأهلي غيرت مركزي.. وأزمة كادت تبعدني عن الكرة