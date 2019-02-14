إيمري: لم أُصدم من النتيجة.. استحقينا الفوز والأمور ستختلف في الإياب

الخميس، 14 فبراير 2019 - 23:01

كتب : FilGoal

إيمري - أرسنال - توتنام

لم يصدم أوناي إيمري من خسارة فريقه أرسنال أمام باتي بوريسوف البيلاروسي في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

باتي فاز على أرسنال بهدف مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي في بيلاروسيا. (طالع التفاصيل)

وقال إيمري: "لدينا 90 دقيقة أخرى – مباراة الإياب – الأسبوع المقبل. أنا واثق بأن الأمور ستكون مختلفة تماما".

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "لعبنا بشكل جيد الشوط الأول أمام باتي وكانت لدينا أكثر من فرصة محققة للتسجيل. الأسبوع الماضي استغلينا الفرص وسجلنا واليوم لم نفعل ذلك".

وواصل "باتي دافع بشدة بعد الـ 1-0 والتحدي بالنسبة لنا سيكون في الإياب على ملعبنا. لم نحقق اليوم النتيجة التي نرغب بها وكنا نستحق نتيجة أفضل من الخسارة".

وتابع "أعتقد أن الأمور ستكون مختلفة تماما في لندن. أثق في اللاعبين وفي مساندة الجماهير لنا. أثق في عملنا والنتيجة ستكون مختلفة في الإياب".

وعن لقطة طرد ألكسندر لاكازيت، قال إيمري: "لم أر اللقطة بوضوح".

وأردف "ولكننا تحدثنا معه عقب المباراة عن ضرورة التحكم في أعصابنا. من السيء للغاية أننا سنفتقد لاكازيت في الإياب".

هل افتقد أرسنال لأداء ميسوت أوزيل أمام باتي؟ يقول إيمري "كل المجموعة المتواجدة اليوم كانت قادرة على تحقيق الانتصار. نحن نقدر على الانتصار بتلك المجموعة. الأسبوع الماضي انتصرنا بنفس مجموعة اللاعبين واليوم استحقينا الانتصار".

وأشار "استحقينا الانتصار ولم نحقق ذلك. نحن مجموعة واحدة، بإمكاننا الفوز معا والخسارة معا".

ويكمل إيمري حديثه قائلا: "لم أُصدم من النتيجة. أعلم قبل المباراة بأنه ينتظرنا مباراة على ملعبنا. احترم باتي كثيرا وشاهدت العديد من المباريات لهم. عملنا على إيقافهم ولكنهم نجحوا في التسجيل".

واستمر "خلقنا العديد من الفرص ولكن اللمسة الأخيرة لم تكن متقنة ولذلك لم نُسجل. فعلنا كل شيء لتحقيق الانتصار وسنواصل العمل في مباريات الإياب لتحقيق ما نريد".

ويستعد أرسنال لاستضافة باتي في لندن في الـ 21 من الشهر الجاري.

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