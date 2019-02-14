تشكيل أرسنال - عودة جاكا.. أوباميانج والنني على الدكة أمام باتي

الخميس، 14 فبراير 2019 - 18:54

كتب : FilGoal

بيتر تشيك

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه أمام باتي بوريسوف في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وشهد التشكيل عودة السويسري جرانيت جاكا أساسيا بعدما غاب الآونة الماضية للإصابة، فيما لعب بيتر تشيك بدلا من الحارس بيرند لينو.

وجلس محترفنا المصري محمد النني على مقاعد البدلاء إلى جوار بيير أوباميانج ودينيس سواريز ولوكاس توريرا.

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وجاء تشكيل المدفعجية في اللقاء المقام بروسيا البيضاء كالآتي.

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

الدفاع: مايتلاند نيلز، شكودران موستافي، لوران كوسيلني.

الوسط: مايتلاند نيلز، ماتيو جيندوزي، جرانيت جاكا، سياد كولاسيناك.

الهجوم: أليكس إيوبي، ألكساندر لاكازيت، هنريك مخيتاريان.

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