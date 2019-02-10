عامر حسين: تأجيل مباراة بيراميدز ليس بسبب بيان الأهلي.. وهذا موقف لقاء الكأس والسوبر

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم بأن قرار تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري ليس ردا على بيان الفريق الأحمر.

الأهلي أصدر بيانا يعلن فيه مقاطعة اتحاد الكرة وتقديم شكوى ضده إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

وقال عامر حسين في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) على قناة أون سبورت: "تأجيل مباراة بيراميدز والأهلي ليس له علاقة ببيان الأهلي، لأن القرار متخذ منذ يوم الخميس الماضي بانتظار الإعلان الرسمي فقط".

وأضاف "رأيت أن التأجيل هو أفضل الحلول بأقل الأضرار مع إقامة مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي وفقا لترتيب المباريات في الجدول المعلن مسبقا للبطولة".

عامر أتبع "ناقشنا مقترحا باستبدال مباراة الدوري المقرر لها يوم 28 فبراير، بمباراة الفريقين في الكأس، أو تسكين مباراة مؤجلة للأهلي من الدور الثاني، لكن لم يتم الأمر".

وواصل "لم ننفذ هذا المقترح لأن الإسماعيلي لديه مؤجلات أيضا، ولا يجوز تأجيل مباراتين أو ثلاثة لفريق حتى ألعب مباراة واحدة، ونفس الوضع للنادي المصري أيضا".

رئيس لجنة المسابقات أكمل "كما أنني لم أستطع تغيير موعد المباراة لأن الأهلي سيواجه بتروجت يوم 4 مارس قبل استئناف مشواره في دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي فلا يوجد توقيت مناسب جديد للقاء".

واختتم عامر حديثه في تلك الجزئية "في الجولات الأخيرة نحرص على لعب الفرق المتنافسة على القمة أو البقاء في نفس التوقيت، نتبع هذا الأسلوب منذ خمس سنوات في ظل نفس الظروف، لكن هذا الموسم هو الأصعب، ونتخذ نفس الخطوة لتوفير الأيام ومعرفة الفرق التي ستشارك إفريقيا بالموسم المقبل قبل بداية النسخ المقبلة".

وانتقل عامر حسين للحديث عن بطولتي كأس مصر والسوبر، فقال عن مواجهة الأهلي وبيراميدز "كأس مصر سينتهي بعد كأس الأمم، أما موعد نهاية الدوري، فمرتبط بموعد نهاية مشوار الأهلي والزمالك في المسابقات الإفريقية، الأمور ليست سهلة كما يظن البعض".

وأتم "لا أعرف موقف السوبر المصري في الوقت الراهن، هل سيلعب في مصر أم لا؟ الأمر يحتاج لمشاورات مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد والشركة الراعية قبل اتخاذي القرار النهائي، خاصةً أن البطولة ليست مرتبطة بموعد معين".

كان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز الذي كان مقررا لها يوم 28 فبراير الجاري إلى وقت يحدد لاحقا.

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