خاص فتح الله لـ في الجول: الزمالك أقوى وأشرس كثيرا من الدور الأول.. ولن يتأثر بالغيابات

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 23:03

كتب : أحمد شاكر

صلاح أمين يحتفل بهدف النجوم في الزمالك

يرى محمود فتح الله مدافع نادي النجوم أن الزمالك حاليا اختلف كثيرا عن الدور الأول حين فاز فريقه على الفارس الأبيض.

وقال فتح الله في تصريحات لـFilGoal.com: "انتصار الدور الأول على الزمالك ليس له تأثيرا سوى التأثير المعنوي".

وأضاف "الزمالك حاليا مختلف تماما. فريق أقوى وأشرس واللاعبون ازدادوا نضجا".

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فتح الله أوضح "فرجاني ساسي أصبح إضافة قوية جدا بعكس مباراة الدور الأول التي لعب فيها آخر 10 دقائق فقط".

واسترسل "أوباما أصبح أفضل كثيرا ولاعبون آخرون كثر تطوروا بشكل كبير".

مدافع الزمالك السابق أكمل "نعم يوجد لاعبين أو ثلاثة أساسيين غائبين عن الزمالك، لكن من مميزات الزمالك هذا الموسم امتلاك قائمة متكاملة لا تتأثر بالغيابات".

وأتم "سنلعب لتقديم مباراة جيدة وكرة قدم جميلة وننتظر النتيجة، ولا ننسى أننا نلاقي أفضل فريق في مصر حاليا".

كان الزمالك قد خسر أمام النجوم الصاعد حديثا بهدف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب من بطولة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع النجوم مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

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