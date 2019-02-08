عبد الحفيظ: أميل لـ صحة هدف الحدود في الأهلي.. ومعلول يستحق ركلة جزاء

يميل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي لصحة هدف حرس الحدود الملغي في الأهلي.

الأهلي فاز على حرس الحدود بصعوبة بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 21 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

في البداية، رفض سيد عبد الحفيظ التعليق على التحكيم، قائلا: "لا أرغب في التعليق نهائيا على التحكيم. تركت التعليقات لآخرين".

وأضاف في تصريحاته عبر أون سبورت "لم أر لقطة الهدف الملغي لـ الحدود مرة أخرى، رأيته فقط في الملعب وأميل لصحة الهدف".

وأوضح "أميل لصحة هدف حرس الحدود في مرمى الأهلي".

وأردف "وأميل أيضا لاستحقاق علي معلول لركلة جزاء ضد حرس الحدود".

وأشار "كانت هناك لمسة يد على لاعب الحدود لـ صالح علي معلول ولم تحتسب".

وكرر "أميل لصحة هدف الحدود وكذلك لاستحقاق علي معلول لركلة جزاء".

























































و ألغى محمد معروف حكم مواجهة الأهلي أمام حرس الحدود هدفا لـ الأخير في مرمى الأحمر بعد تدخل من الحكم الخامس.

الدقيقة 20 شهدت الهدف الأول لـ الحدود عن طريق إمام عاشور.

قرار محمد معروف جاء بعد حديث من الحكم الخامس، ليلغي الحكم الأول الهدف ويحتسب ركلة حرة لصالح أيمن أشرف.

واعترض لاعبو الحدود على قرار محمد معروف قبل أن يُستأنف اللعب بشكل طبيعي. (طالع التفاصيل)

فوز الأهلي رفع رصيده للنقطة الـ39 في المركز الثالث من 18 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني من 21 مباراة، على الجهة الأخرى، تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة الـ24 في المركز الـ11.

































































































































































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