بقرار الحكم الخامس.. إلغاء هدفا لـ الحدود في مرمى الأهلي

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 18:31

كتب : FilGoal

إيدو موسيس - الأهلي - حرس الحدود - أيمن أشرف - سعد سمير - هدف ملغي

ألغى محمد معروف حكم مواجهة الأهلي أمام حرس الحدود هدفا لـ الأخير في مرمى الأحمر بعد تدخل من الحكم الخامس.

الأهلي يواجه حرس الحدود على ملعب السلام في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

الدقيقة 20 شهدت الهدف الأول لـ الحدود عن طريق إمام عاشور.

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قرار محمد معروف جاء بعد حديث من الحكم الخامس، ليلغي الحكم الأول الهدف ويحتسب ركلة حرة لصالح أيمن أشرف.

واعترض لاعبو الحدود على قرار محمد معروف قبل أن يُستأنف اللعب بشكل طبيعي.

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