العشري: لن أعلق على الهدف الملغي.. ومشفق على الأهلي

رفض طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود التعليق على هدف فريقه الملغي أمام الأهلي.

الأهلي فاز على حرس الحدود بصعوبة بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 21 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال طارق العشري: "أحيي لاعبي حرس الحدود على أدائهم في المباراة، ومبروك لـ الأهلي على الانتصار".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "لن أرغب في التعليق على الهدف الملغي ولكن إذا احُتسب الهدف لاختلف الأمر بشدة".

وواصل "المباريات المقبلة جميعها مباريات كؤوس. استلمت الحدود بـ 3 نقاط فقط وقبل مواجهة الأهلي انتصرنا 5 مرات متتالية".

وتابع "الأهلي يلعب كم كبير للغاية من المباريات. أنا مُشفق على الأهلي. الفريق يلعب مباريات عديدة ومُطالب دايما بتحقيق الانتصارات وحاولت استغل ذلك في الشوط الثاني ولم ننجح".

وأكمل حديثه قائلا: "المباراة بالنسبة لـ الأهلي تعد تجارية فقط. ينتصر ويحصد الثلاث نقاط".













































































































و ألغى محمد معروف حكم مواجهة الأهلي أمام حرس الحدود هدفا لـ الأخير في مرمى الأحمر بعد تدخل من الحكم الخامس.

الدقيقة 20 شهدت الهدف الأول لـ الحدود عن طريق إمام عاشور.

قرار محمد معروف جاء بعد حديث من الحكم الخامس، ليلغي الحكم الأول الهدف ويحتسب ركلة حرة لصالح أيمن أشرف.

واعترض لاعبو الحدود على قرار محمد معروف قبل أن يُستأنف اللعب بشكل طبيعي. (طالع التفاصيل)

























































الثنائي محمد صابر وحسن السندبيسي تولى مسؤولية إدارة الحكم الخامس في مواجهة الأهلي والحدود.

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