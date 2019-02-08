بعد فوز الأهلي على الحدود.. آل الشيخ: هل الحكم الخامس يعمل في أكاديمية أحد الأندية؟

تساءل تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن عمل الحكم الخامس في مباراة الأهلي وحرس الحدود.

الأهلي فاز على حرس الحدود بصعوبة بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 21 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وكتب تركي آل الشيخ عقب المباراة على صفحته الرسمية على (فيسبوك) "هل الحكم الخامس في مباراة اليوم يعمل في أكاديمية أحد الأندية؟ هل هذا صحيح؟".

و ألغى محمد معروف حكم مواجهة الأهلي أمام حرس الحدود هدفا لـ الأخير في مرمى الأحمر بعد تدخل من الحكم الخامس.

الدقيقة 20 شهدت الهدف الأول لـ الحدود عن طريق إمام عاشور.

قرار محمد معروف جاء بعد حديث من الحكم الخامس، ليلغي الحكم الأول الهدف ويحتسب ركلة حرة لصالح أيمن أشرف.

واعترض لاعبو الحدود على قرار محمد معروف قبل أن يُستأنف اللعب بشكل طبيعي. (طالع التفاصيل)

























































الثنائي محمد صابر وحسن السندبيسي تولى مسؤولية إدارة الحكم الخامس في مواجهة الأهلي والحدود.

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