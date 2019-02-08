برشلونة يعلن إصابة آرثر وغيابه لمدة 4 أسابيع.. لن يلحق بكلاسيكو الكأس

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 15:10

كتب : FilGoal

آرثر

اعلن نادي برشلونة عن إصابة لاعبه آرثر ميلو لاعب وسط فريقه وغيابه عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه :"الفحوصات التي خضع لها لاعب الفريق الأول أرثر ميلو كشفت عن وجود إصابة عضلية".

وواصل البيان :"من المتوقع أن يغيب اللاعب لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع".

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ويستعد برشلونة لمواجهة أتليتك بلباو يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يغيب آرثر عن برشلونة في مواجهة ليون ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال ومواجهات ريال بلد الوليد وإشبيلية في الدوري، وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 27 من شهر فبراير المقبل. وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1.

آرثر صاحب الـ22 عاما انضم إلى برشلونة في صيف 2018 بمبلغ 27.9 مليون جنيه إسترليني.

وشارك البرازيلي خلال الموسم الجاري في 27 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفين.

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