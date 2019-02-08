آل الشيخ ورئيس الزمالك يتفقان على دعم النادي في أربعة محاور "لاعب عالمي واستاد جديد"

اتفق رئيس نادي الزمالك مع تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي ومالك نادي بيراميدز على دعم نادي الزمالك في أربعة محاور خلال الفترة المقبلة.

وكشف نادي الزمالك خلال بيان رسمي صدر من المركز الإعلامي للنادي، عن اتفاق رئيس نادي الزمالك مع تركي آل الشيخ على دعم النادي الأبيض في أربعة محاور.

وجاءت تلك المحاور على النحو التالي حسب البيان.

تحمل تكاليف الدفعة المقدمة لبناء إستاد نادي الزمالك الجديد كهدية من معاليه للنادي وجماهيره العريضة.

تحمل تكاليف التعاقد مع لاعب عالمي ينضم للزمالك في الصيف المقبل.

دعم المستشار القناة الخاصة بالزمالك بعد انتهاء تحضير الأوراق الرسمية.

تحمل رئيس الاتحاد العربي لتكاليف ملابس فريق نادي الزمالك في الموسم المقبل.

من جهة أخرى، كشف البيان عن توجيه رئيس نادي الزمالك خالص شكره وتقديره واحترامه لتركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وأعرب عن سعادته بالزيارة التاريخية من جانب والتي تؤكد على مدى الترابط والتواصل بين الشعبين المصري والسعودي.

وأكد رئيس نادي الزمالك أن معالي المستشار دائما سباق في دعم جميع الأندية بصفته رئيسا للاتحاد العربي ويقف بجوار الجميع كما أنه محب لنادي الزمالك وحضور في زيارة تاريخية يعتبر دليل على تقديره للنادي وجماهيره الكبيرة.

كان تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز قد زار مقر نادي الزمالك اليوم الخميس، وشارك في افتتاح المبنى الاجتماعي الجديد في النادي.

اقرأ أيضا:

قائمة الأهلي – عودة الشيخ وحمدي فتحي.. وغياب السولية وهاني أمام حرس الحدود

"لمناقشة انتهاك اللوائح".. الخطيب يدعو مجلس الأهلي لاجتماع طارئ السبت

مدرب وست هام يتحدث عن واقعة العنصرية ضد صلاح "أفعال غبية"

الأهلي لـ في الجول: شكونا السعيد وناديه السابق لـ فيفا بسبب 4 ملايين دولار

رسميا - الخليفي عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي

شاهد - مهارة مدهشة من صلاح في كواليس حملة إعلانية