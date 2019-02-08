عامر حسين: الإعلان عن الجدول الجديد للدوري السبت.. إذا طلبنا جدولا إلكترونيا سينفجر الكمبيوتر

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه يعكف حاليا على إجراء تعديلات على جدول الدوري المصري.

وصرح حسين عبر قناة أون سبورت: "أدرس ما تم في الاجتماع الأخير للأندية في مقر اتحاد الكرة والأحداث الماضية والأفضل للجدول والأيام والتوقيتات".

وأضاف رئيس لجنة المسابقات: "إعلان المقترح الجديد لجدول الدوري يوم السبت المقبل".

وأشار: "إنه موسم صعب وغير طبيعي، ولا يحدث في أي بلد في العالم، بطولتين إفريقتين في سنة واحدة، وبطولة عربية أجبرنا عليها حتى لا يتم توجيه اللوم للأندية أو اتحاد الكرة لأن البطولة ستنجح بالأندية الجماهيرية، إضافة إلى توقفات الأجندة الدولية بخلاف الملاعب والتعليمات الأمنية".

وتابع: "يكفي أن هناك 4 أندية تلعب في ملعب واحد، إذن كيف نلعب كل مباريات الجولة في يوم واحد أو يومين مثلما يطالب البعض، فالأمن يرفض لقاء آخر في نفس يوم الأهلي والزمالك، ويرفض إقامة أكثر من لقاء في محافظة واحدة، فالقاهرة تضم 10 أندية، وهو ما لا يحدث في أي دوري بالعالم أن يضم هذا العدد من الأندية بمدينة واحدة".

واستطرد عامر حسين: "هناك استسهال يدفع البعض للتخيل بأنه يمكن إصدار الجدول بمجرد إدخاله على الكمبيوتر، ولكن إذا أدخلنا المحاذير إلى أي كمبيوتر سينفجر".

وواصل: "أتمنى من لديه تصور أفضل يقدمه، وسأعترف أمام الجميع أنني مخطئ".

وألمح: "هناك حلول أخرى ولكنها ستؤخر انتهاء المسابقة، كل الحلول متاحة، ولتعلم الأندية أنها السبب في تأخير نهاية المسابقة، رغم أنها صاحبة المصلحة".

وأوضح: "كل الأندية رفضت إقامة الدوري من مجموعتين في بداية الموسم، أو إقامة المسابقة من دور واحد مع منافسة أول 8 أندية على اللقب وباقي الأندية على الهبوط".

وأردف: "كما أن المدير الفني للمنتخب خافيير أجيري يرفض تماما أي تداخل مع المعسكرات، فإذا أخذت يوما واحدا كأنك أخذت قطعة من قلبه".

وأتم تصريحاته: "هناك مشكلة للزمالك إذا أراد مواجهة الأهلي يوم 28 فبراير بدلا من بيراميدز، لأن الزمالك سيخوض مباراة في أنجولا ضد بيترو أتلتيكو يوم 3 مارس، أعتقد أن رئيس الزمالك لا يعرف الخريطة جيدا أو قد يكون غير منتبه لها أو البيانات ليست كاملة أمامه".

اقرأ أيضا

تركي آل الشيخ: نوافق على حل تبديل مواجهتي الأهلي.. ورفض المقترح يعني "تخريب الدوري

خبر في الجول – تعرف على الرأي المبدئي لجهاز الأهلي الفني حول اقتراح استبدال مباراتي بيراميدز

في حضور وزير الرياضة.. الخطيب: الأهلي لم ولن ينساق خلف سلوك غير رياضي

الصفقات التبادلية .. الجانب المظلم في NBA حيث لا مكان للعاطفة

في الجول يكشف كواليس دعوة الأهلي لاجتماع السبت.. والموقف من استبدال مواجهتي بيراميدز