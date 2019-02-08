آل الشيخ: هل من الأدب مطالبة أهلي جدة بالشرط الجزائي بعد دفع حقه ثلاث مرات؟

تساءل تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي ومالك نادي بيراميدز "هل من الأدب مطالبة الأهلي لأهلي جدة بدفع شرط جزائي بعد دفع حقه ثلاث مرات؟".

وقال آل الشيخ في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) على قناة أون سبورت: "عقد عبد الله السعيد كان قد انتهى مع النادي الأهلي، واللاعب وقع للزمالك قبل أن يلجأ الأهلي لي".

وأضاف "ساعدتهم وجدد السعيد للفريق بمبلغ وقدره، ثم تقرروا الاستغناء عنه، فحصلت لهم على عرض من الدوري الفنلندي وسافر إلى هناك وتحملت راتبه، ثم عاد وقرروا خروجه مجددا، فجلبت لهم عرضا وتكفلت أيضا براتبه".

وواصل "قالوا لابد أن نضع مبلغ في العقد لإرضاء الجمهور، فوضعنا مبلع مليون دولار في التعاقد. إذا لقد دفعت قيمة عبد الله السعيد ثلاث مرات".

مالك نادي بيراميدز أتبع "إذا، هل من الأدب والمنطق والذوق، أن يطالبوا أهلي جدة بالشرط الجزائي ويذهبوا للفيفا؟".

وأكمل "تناسوا أن الرئيس الفخري للأهلي السعودي هو الأمير عبد الله الفيصل، فرطوا في الـ260 مليون، والعشرة مع السعيد".

وأتم "قمت بهذا الموقف حبا في الأهلي، وللعلم هناك شك في الشق القانوني لقانونية منع لاعب معين من التوقيع لأي فريق محدد".

كان عبد الله السعيد قد انتقل لنادي أهلي جدة بداية الموسم الجاري، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

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