تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 01:27

كتب : FilGoal

اتحاد طنجة - الزمالك

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي عن أسماء الصفقات التي كان من المتفق ضمها إلى صفوف الأهلي في وقت سابق.

وتحدث آل الشيخ لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت" قائلا: "كينو وأوتيرو الذي يلعب في الدوري السعودي الآن وعلي جابر ورمضان صبحي كانوا من ضمن الصفقات".

وتابع "هناك أيضا أحمد الشناوي ومحمد إبراهيم لاعب الزمالك الحالي".

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وبسؤاله هل كانت نقطة الخلاف الشديدة بينه وبين مجلس إدارة الأهلي هي تجميد عبد الله السعيد وعرضه للبيع من قال: "لا".

وأوضح "نقطة الخلاف الشديدة كانت هي المفاوضات مع المدرب رامون دياز وهي القشة التي قسمت ظهر البعير".

وأتم آل الشيخ "كنا أتممنا كل الاتفاقات وجاء نجل دياز وزار مع حسام غالي كل شيء يخص مسكن المدرب".

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